Gaby Petitové bylo dvaadvacet let. Národní park Grand Teton navštívila se svým snoubencem, Brianem Laundriem. Od té doby se pohřešovala.

Brian Laundrie i jeho rodina odmítli s policií mluvit, on sám o několik dní později zmizel. Rodina dívky a jejich právníci však podle amerického serveru CNN na Laundrieho rodinu apelovala, aby spolupracovali a dívku pomohli najít.

Podle FBI identitu potvrdí „na sto procent“ až forenzní ohledání těla. Současně je však identita téměř jistá podle popisu.

The search for Brian Laundrie continues Sunday morning in the Carlton Reserve. A team of more than 50 looking for anything of note after his parents say this is where he went. We continue to corroborate all info in the search for him and Gabby. 1-800-CALL-FBI. pic.twitter.com/20nt70mezz