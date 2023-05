Dosluhující slovenský premiér Eduard Heger dal svou funkci k dispozici. Novinářům v neděli řekl, že prezidentka Zuzana Čaputová nepřijala jeho návrhy na řešení situace po ohlášené rezignaci dvou ministrů z uplynulých dnů. Čaputová dnes oznámila, že necelých pět měsíců před konáním předčasných voleb jmenuje vládu odborníků. V jejím čele bude dosavadní viceguvernér slovenské centrální banky (NBS) Ľudovít Ódor.

Slovenský premiér Eduard Heger oznamuje odchod z funkce | Foto: Profimedia

Hegerova vláda loni v prosinci neustála hlasování sněmovny o vyslovení nedůvěry. Kabinet pak s omezenými kompetencemi dál fungoval jen z pověření prezidentky. V uplynulých dnech požádali o uvolnění z funkce ministři zemědělství a zahraničí. Po pádu vlády už skončili ministři financí a zdravotnictví; vedením těchto ministerstev Čaputová dříve pověřila Hegera, protože do už odvolané vlády nelze jmenovat nové ministry.

Premiér řekl, že prezidentce nabídl několik jiných možností než jmenování úřednické vlády. Šlo například o alternativu, že sám už nebude stát v čele vlády a že v úřadech zůstanou ti ministři, jejichž výměna by mohla ohrozit fungování těchto institucí.

Na jihu Slovenska hrozí politické zemětřesení. K moci se tu dere malý Orbán

„Paní prezidentka ani jeden z mých návrhů nepřijala. Rozhodl jsem se proto paní prezidentku požádat o zbavení pověření, a tím přenechat paní prezidentce prostor pokusit se s úřednickou vládou stabilně a v klidu přivést Slovensko k parlamentním volbám,“ řekl Heger.

Od posledních parlamentních voleb z konce února 2020 bude mít Slovensko už třetí vládu; s kabinetem složeným pouze z odborníků země zkušenosti zatím nemá. Slovenská sněmovna už letos v lednu rozhodla, že nové volby se uskuteční 30. září.

Další politická krize na Slovensku

Nejnovější politickou krizi v zemi odstartovali tento týden opoziční sociální demokraté (Směr-SD) bývalého trojnásobného premiéra Roberta Fica, kteří kritizovali skutečnost, že firma Reko Recycling ministra zemědělství Samuela Vlčana jako jediná z osmi uchazečů uspěla v jednom z kol udělování státních dotací v oblasti odpadového hospodářství.

Vlčan, který má v Reko Recycling pod kontrolou většinový podíl, pak ve čtvrtek odmítl vzdát se nároku na dotaci zhruba 1,4 milionu eur (33 milionů Kč) a dal k dispozici svou funkci.

Následně v pátek o odebrání ministerského pověření požádal prezidentku šéf diplomacie Rastislav Káčer, což by znamenalo, že dosluhující kabinet přijde od svého pádu už o čtvrtého ministra.

Slovenská podpora Ukrajině se vyčerpává. Materiálně i morálně, varuje Čaputová

Heger se stal premiérem na začátku dubna 2021, kdy v čele vlády vystřídal svého tehdejšího šéfa z hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igora Matoviče, jenž rezignoval na funkci ministerského předsedy v zájmu řešení krize ve vládní koalici.

Spory mezi Matovičem, který byl v Hegerově vládě ministrem financí, a stranou Svoboda a solidarita (SaS), ovšem neustaly a loni na podzim vyvrcholily odchodem SaS z vlády. Hegerův kabinet tak přišel o většinu ve sněmovně.

Slovenský premiér Heger končí v Matovičově hnutí. Stal se lídrem Demokratů

Po vyslovení nedůvěry vládě parlament letos v lednu rozhodl, že nové volby budou v zemi 30. září; v řádném termínu by se konaly v únoru příštího roku. Ještě před Vánocemi Matovič přišel o funkci ministra financí, a to výměnou za to, že SaS už jako opoziční strana podpořila návrh státního rozpočtu na tento rok.

Heger přestoupil do jiné strany

Heger spolu s ministrem obrany Jaroslavem Naděm letos v březnu přestoupili z OLaNO do neparlamentní strany Demokraté, ve které se angažují také ministři hospodářství, životního prostředí a zahraničí. Preference této strany se podle nejnovějších sondáží pohybují pod pětiprocentní hranicí, jejíž zdolání ve volbách je podmínkou pro zisk křesel ve sněmovně. Největší popularitě se v zemi těší Směr-SD.