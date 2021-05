Slovenský ústav pro kontrolu léčiv (ŠUKL) objevil při kontrole ruské vakcíny Sputnik V, která byla dodaná na Slovensko, cizorodé buňky, které neměly být ve vakcíně přítomny. Uvádí to dnešní vydání deníku Sme, podle něhož toto zjištění ŠUKL bylo důvodem, proč slovenský lékový úřad používání Sputniku V na Slovensku nepovolil.

„Jsou to buňky, které pomáhají ještě při výrobě rozmnožovat defektní virus. Podle evropských norem se však nesmí dostat do samotné vakcíny,“ vysvětlila viroložka Tatiana Betáková z Biomedicínského centra Slovenské akademie věd. „My v Evropě tato kritéria dodržujeme a díky tomu se nevystavujeme riziku,“ uvedla ke standardnímu postupu rámci EU.

Ke stejnému zjištění jako slovenští vědci došel v těchto dnech i brazilský lékový úřad a na jeho základě Brazílie zakázala očkování Sputnikem V. A to přesto, že situace v této latinskoamerické zemi je z hlediska šíření covidu velmi dramatická a masová vakcinace je jedinou nadějí za ztlumení epidemie a návrat k normálnímu stavu.

Slovensko však přes toto znepokojující zjištění pokračuje v dosavadním plánu, podle něhož by pro povolení vakcíny Sputnik mělo stačit odsouhlasení evropsky certifikovanou laboratoří v Maďarsku, o jehož stanovisko k používání Sputniku požádal bývalý premiér a dnes ministr financí Igor Matovič.

Maďarská laboratoř nejen své stanovisko ještě nesdělila, ale situaci už mezitím zkomplikovali i sami Rusové. Ti si ze Slovenska odvezli tento týden několik set dávek na zkoumání ve své laboratoři. „Řekli si na to o měsíc času,“ uvedl slovenský ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarsky.

Očkování zdržují nyní Rusové

Na Slovensko však v těchto dnech začínají masivně proudit statisíce západních vakcín odzkoušených a povolených Evropskou lékovou agenturou. Slovensko proto otvírá registraci pro všechny zájemce o vakcinaci ve věku od šestnácti let výše. Je tak možné, že Sputnik V nebude na proočkování všech zájemců koncem května, kdy má přijít případné ruské povolení k očkování, vůbec potřeba.

V této chvíli je také nejasné, zda Slovensko za dodávku 200 tisíc vakcín, které už v zemi jsou, zaplatilo. Peníze sice, byť po termínu splatnosti, do Ruska Bratislava poslala, ale výrobce vakcíny je vrátil zpět a požadoval i vrácení vakcíny.

V minulých týdnech se v rámci testování v Maďarsku pokusil ruský výrobce převézt všech 200 tisíc dávek do Maďarska. Kamiony s tímto příkazem čekaly před letištěm ve východoslovenských Košicích týden, než to vzdaly a odjely do Maďarska prázdné. Velký otazník visí nad tím, zda na Slovensko vůbec někdy Rusko dodá dva milióny dávek vakcíny Sputnik V, které byly původně expremiérem Matovičem s Moskvou dohodnuty.

V nouzi poznáš slovenského přítele

Situaci kolem Sputniku zkomplikovalo pro Slovensko i solidární gesto s Českou republikou v kauze Vrbětice. Slovensko vypovědělo ze Slovenska tři ruské špióny s diplomatickým krytím. Za toto gesto v Bratislavě Slovensku poděkoval český ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Pro Kulhánka to byla jeho první zahraniční cesta po jmenování ve funkci. „V nouzi poznáš přítele. Chtěl bych ocenit podporu, kterou nám Bratislava poskytla v rámci vyjednávání v EU a NATO,“ uvedl Kulhánek. „Jestli jsem se během prvních dnů ve funkci na něco těšil, tak to byla cesta na Slovensko a byla to jasné volba, že tato cesta bude mojí první,“ dodal Kulhánek.

„Mimořádné vztahy nejsou prázdná fráze,“ ocenil to šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok. „Budu se zajímat o situaci a další kroky České republiky ve vztazích k Ruské federaci,“ uvedl Korčok. „Udělali jsme to, co jsem avizovali a stáli jsme na správné straně. Postavili jsme se za Českou republiku a vyjádřili mu solidaritu,“ dodal Korčok k vypovězení třech ruských diplomatů. Podle něj konalo Slovensko i na základě zjištění slovenských tajných služeb. Rusko včera rozhodlo o vyhoštění třech slovenských diplomatů.