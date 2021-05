Tlačenice nastala po půlnoci při oslavách svátku Lag ba-omer, při němž věřící zapalují vatry a pořádají poutě k hrobu mystika Šimona bar Jochaje, který žil ve 2. století. Poutí se obvykle účastní tisíce lidí, kteří se na místě modlí, tančí a zpívají.

V noci na dnešek se u úpatí hory Meron nedaleko libanonských hranic sešlo až na 100 tisíc věřících. Podle izraelských médií to byla největší hromadná událost od začátku epidemie covidu-19 v zemi a první velké a legální náboženské shromáždění.

Média původně informovala o zřícení části tribuny, úřady později oznámily, že oběti si vyžádala tlačenice. Podle sdělení svědků a videozáznamů velký dav zaplnil svažitý tunelový průchod. Na jeho konci, kde se nacházely kluzké kovové schody, pak lidé podle svědků začali přes sebe padat.

"Masy lidí byly tlačeny do stejného rohu a vytvořil se vír," řekl izraelskému vojenskému rozhlasu účastník akce Dvir. Podle něj začali padat lidé v řadě před ním. Řekl, že byl v další řadě lidí, kteří zakopli. "Myslel jsem, že tam umřu," uvedl. Podle videozáznamů se v tunelu tísnil obrovský dav lidí, většinu z nich tvořili ultraortodoxní muži. Izraelský list Haarec citoval svědky, podle nichž rychlému úniku lidí bránily policejní zátarasy.

Dozens of people were killed and injured in the collapse of a bridge in #Israel during a religious event for the Jews, the best news I have heard today #Israel #اسرائيل pic.twitter.com/rm0zmRwqt7 — ♯abidan♛♫⁦?? (@3bid95) April 30, 2021

Šéf dobrovolnických záchranných složek uvedl, že ho velikost shromáždění šokovala; prostory oslav podle něj byly vybaveny zhruba na čtvrtinový počet účastníků. Podle záchranářů 38 lidí zemřelo na místě a dalších šest podle nemocnice Ziv později podlehlo zraněním.

Ranní bilanci 44 mrtvých záchranné složky dnes po poledni zvýšily na 45. Zranění byli převezeni do nejbližších nemocnic. Podle dřívějšího sdělení mluvčího záchranářů bylo hospitalizováno 150 lidí, z nichž šest je ve velmi vážném stavu. Bilance obětí je podle izraelských médií srovnatelná s lesním požárem z roku 2010, který je označován za největší civilní tragédii v izraelských dějinách. O život tehdy přišlo 44 lidí.

Zahlcené tísňové linky

Okolí hory Meron v noci na dnešek postihl několikahodinový výpadek mobilního signálu a mnozí se tak nemohli spojit se svými blízkými. Tísňové linky byly zahlceny hovory příbuzných. Identifikace obětí pokračovala ještě dnes ráno a úřady v ultraortodoxním městě Bnei Brak u Tel Avivu se prostřednictvím zdravotníku snažily propojit rodiny s účastníky akce. Izraelská stanice Kanál 13 zveřejnila snímky sedmi chlapců a mladistvých, po nichž se pátrá. Na místě kromě záchranářů pomocí vrtulníků zasahovala i armáda.

#Meron: At least 44 people have been killed in a stampede at the Lag B'Omer festival at the foot of Mount Meron, northeast Israel.pic.twitter.com/cr4uQefLkH — I.E.N. (@BreakingIEN) April 30, 2021

Úřady začaly dnes odpoledne také postupně zveřejňovat jména obětí. Podle The Times of Israel jsou mezi mrtvými mladí i staří, včetně rodičů a dětí. Sociální sítě zaplavily příspěvky s fotografiemi lidí, které příbuzní zatím nenašli. Podle snímku jde v řadě případů o chlapce mladší 18 let.

Žádost o darování krve pro léčbu zraněných vyslyšeli lidé po celé zemi. Zdravotníci zřídili provizorní stanoviště, kde lidé mohou darovat krev. Na některých místech se přitom tvořily i hodinové fronty. Pomoc přišla také od okolních arabských vesnic, jejichž obyvatelé poskytli evakuovaným jídlo a pití.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu událost označil za "velkou tragédii" a vyzval, aby se lidé pomodlili za oběti neštěstí. Místo tragédie později dnes navštívil a oznámil, že neděle bude dnem státního smutku. "Co se zde odehrálo, je srdcervoucí. Lidé byli umačkáni k smrti, včetně dětí," řekl premiér na videu z místa. Zároveň pochválil záchranáře za rychlou práci, která podle něj zabránila ještě větší tragédii. "Podnikneme obsáhlé, vážné a podrobné vyšetřování, abychom zajistili, že se takováto tragédie nebude nikdy opakovat," řekl. Podle ministerstva spravedlnosti policie zahájila vnitřní vyšetřování, v němž bude zkoumat, zda strážníci neporušili zákon.

Prezident Reuven Rivlin krátce po incidentu na twitteru uvedl, že sleduje zprávy o neštěstí a modlí se za uzdravení zraněných. Jeho kancelář zřídila horkou linku pro lidi, kteří stále pátrají po svých příbuzných. Ministerstvo zdravotnictví zřídilo horkou linku s psychology.

Hlubokou soustrast rodinám a přátelům obětí na twitteru vyjádřil také český premiér Andrej Babiš. Zraněným popřál brzké uzdravení.

Pohřby jsou naplánované ještě dnes před západem slunce, kdy začíná šábes, při němž se pohřby nekonají.