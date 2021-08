Britská policie v té době začala s vyšetřováním šestnácti brutálních útoků na místní zvířata. Incidenty se měly odehrát v období od října 2018 do června 2019. Devět koček našli jejich majitelé mrtvé, další zvířata měla vážná bodná poranění. O případu informovala BBC.

Kriminalisté tak zahájili pátrání po zabijákovi koček, který nedal spát majitelům čtyřnohých mazlíčků v okolí. Pachatele nakonec našli díky pomoci jednoho z nich. Útok na jednu z koček totiž zachytila kamera, kterou měl chovatel před domem.

Používal nůž

Za brutálními útoky stál Steven Bouquet, čtyřiapadesátiletý Brit, který v té době pracoval jako ochranka. V telefonu měl několik fotografií usmrcených zvířat. Na noži v jeho domě navíc policie našla DNA jednoho ze zabitých mazlíčků. „Ukázalo se, že na notebooku často navštěvoval webové stránky se ztracenými kočkami ve městě. Zvláštní pozornost přitom věnoval jedné, která byla později zabita,“ upřesnil detektiv Chris Thompson.

Zdroj: Youtube

Muž si měl také prohlížet velký počet videí, na kterých bylo zobrazeno zabíjení psů a dalších zvířat.

Bouquet byl nakonec díky shromážděným důkazům zatčen a poté propuštěn na kauci. Poté, co ho policisté obvinili, se k soudu nejprve nedostavil, což mu později přitížilo i co do výše trestu.

Extrémně krutý čin

O hrůzných zážitcích při procesu kromě expertů promluvili také zničení chovatelé, které Brit připravil o jejich mazlíčky. O kocoura přišla například Catherine Mattocková. „Alan mi ležel mrtvý v náručí a byl celý od krve. Nedokážu na to přestat myslet,“ uvedla.

Další poškozená, Emma Sullivanová, našla svou kočku ležet mrtvou na chodníku u vchodových dveří. „Když jsem Gizma našla, nemohla jsem přestat brečet. Nikdo mě nemohl utišit,“ uvedla.

Zdroj: Youtube

Sám obžalovaný trval na své nevinně a obvinění odmítl. Řekl, že se za hrozbu pro zvířata nepovažuje.

Soud ho přesto nakonec shledal vinným a odsoudil na pět let a tři měsíce vězení. Tři měsíce navíc dostal kvůli absenci u soudního líčení. Ve vězení si tak usvědčený zabiják koček musí odpykat minimálně polovinu trestu.