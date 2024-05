Píďa, třináctiletý kříženec jezevčíka, hledá nový domov. Čeká v útulku U Šmudliny na svého nového páníčka, který mu poskytne lásku a péči v jeho zaslouženém stáří.

Píďa je osmikilový psí kříženec jezevčíka, který je na svůj věk neobvykle aktivní a hravý. | Foto: Psí útulek U Šmudliny

Co všechno prožil, kde vlastně žil a jak se asi jmenoval? To se už nejspíš nikdo nedozví, do psího útulku U Šmudliny v Tachově ho přivezli příslušnici městské policie, když ho nalezli potulovat se po městě. Nyní zhruba třináctiletému kříženci jezevčíka říkají v útulku Píďa a rádi by mu dopřáli spokojené psí stáří.

„V útulku je od 24. února. U Pídi platí, že věk je jenom číslo. Je to aktivní psí dědeček s láskou na rozdávání. Není to konfliktní pejsek, ale ze začátku potřebuje chvilku času. Není vhodný k malým dětem,“ popisuje roztomilého čtyřnohého chlupáče provozovatelka útulku Gabriela Jägerová, která si stejně jako ostatní pracovníci útulku Píďu oblíbila a o to více si všichni přejí, aby mohl dožít v klidu ve svém vlastním pelíšku po boku nového vlastního páníčka. „Jaká je definice dokonalého pejska? Dvě ouška, uvrtěný ocásek a čtyři packy, které vás budou následovat až na konec světa,“ říkají o Píďovi útulkáři.

Psí útulek U Šmudliny pomáhá i psům, kteří mají své páníčky

Zájemce o Píďu musí počítat s adopčním poplatkem 2500 korun. Do nového domova půjde očkovaný, odčervený a odblešený, kastrovaný, nutné je užívání Karsivan a to doživotně.

Pokud byste Píďovi chtěli nabídnout domov, napište pracovníkům útulku něco o sobě a jaký domov nabízíte na e-mail l.dombrovska@gmail.com.