Předtím, než se Alvin stal novým obyvatelem psího útulku U Šmudliny v Tachově, nežil zrovna v důstojných podmínkách, i když majitel dostal šanci prostředí psovi zlepšit.

"Alvina jsem řešila s místními úřady a veterinární správou už v minulosti. Majitel dostal šanci prostředí zlepšit, asi to s ním nemyslel zle, ale každý prostě máme na chov psů jiný názor," uvedla provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. "Alvinovi udělal jiný, celkem prostorný kotec. Kontrolovali to i úředníci a bylo to v pořádku. Ale po další léta se nic neměnilo. Majitel se mi ozval, že potřebuje psa někam umístit z důvodu stěhování. Jelikož jsem majitele i Alvina z minulé kontroly znala, ani jsem neváhala, protože jsem už tenkrát chtěla, aby šel k nám," doplnila.