Sobotního soutěžního galavečera, který se konal v divadle v Náchodě, se účastnilo dvanáct finalistů. Po soutěžích porota vyhlásila vítěze. Umístění Lucii Kozákovou velmi překvapilo. „Nejdřív jsem nechápala, co se vlastně děje. Následně přišla velká radost,“ popsala první dojmy zdravotní sestra a dodala, že výhru by si zasloužili všichni. Fandit jí přijeli rodiče, tety, sestřenice i přítel. „Rodina byla dojatá a hlavně pyšná,“ řekla.

Projekt Anděl mezi zdravotníky je určený pro lékaře, zdravotní sestry, pečovatele, lékárníky či záchranáře. Vznikl jako veřejné poděkování všem pracovníkům ve zdravotnictví. Nominovat účastníky mohl kdokoliv. Při finálovém večeru v krátkém představení, v rozhovorech se známými osobnostmi a vědomostní soutěži prokázali svoje znalosti, pohotovost a komunikativnost. „Po představení proběhl rozhovor, já ho absolvovala se Zuzanou Bubílkovou. Poté musel každý zodpovědět odbornou otázku. Mě se zeptali, kdy se uskutečnila vůbec první operace na nenarozeném dítěti, což jsem věděla. Bylo to v roce 1990 v Londýně,“ vzpomněla Kozáková, která se podle svých slov nijak předem nepřipravovala. „Měla jsem ale velkou trému,“ dodala.

Za prací v Léčebných lázních Konstantinovy Lázně dojíždí z Dolního Jamného již osm let. Předtím pracovala na novorozeneckém oddělení ve fakultní nemocnici. „Lucie je profesionálka, která má za každé situace dobrou náladu. Povzbuzuje pacienty, je pro ně oporou. Nikdy jí není zatěžko zaskočit za kolegyni či udělat práci navíc,“ vysvětlila nominaci Lucie do soutěže ředitelka lázní Dana Jurásková. Připomněla, že Lucie byla v období pandemie koronaviru součástí lázeňského očkovacího centra a denně jezdila očkovat stovky pacientů. „A když v tomto pro všechny obtížném čase nebyla práce pro zdravotníky, chopila se jiných pomocných činností. Je to prostě holka do nepohody a sluníčko našich lázní,“ uzavřela ředitelka.

Účast v soutěži byla pro zdravotnici velkou zkušeností i příležitostí poznat nové tváře. „Nic podobného člověk jen tak nezažije. Navíc se sešla dobrá parta. Někdo je z Prahy, další z Teplic nebo Sokolova. Přesto jsme v kontaktu a máme v plánu se sejít,“ uvedla.

Lucie Kozáková toužila být zdravotní sestrou už od dětství. Po absolvování obchodní akademie proto začala studovat Vyšší odbornou zdravotnickou školu v Plzni. Dnes se v lázních stará o pacienty po velkých kardiochirurgických operacích a operacích velkých kloubů. Přijímá nemocné, zajišťuje převazy, injekce, infuze a další. Práce ji po osmi letech a i přes dvanáctihodinové služby stále baví.