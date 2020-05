Sám interpret z toho byl velmi dojatý a bere to jako velký závazek. „Mám hroznou radost. Mockrát děkujeme. Nebudete litovat ani chvilku, to slibuji. Už teď mám husí kůži, když si představím, jaká tam bude atmosféra,“ neskrýval nadšení Ztracený.

V návaznosti na obrovský zájem o vstupenky na železnorudského zpěváka jsme udělali anketu mezi jeho fanoušky, čím si získává jejich přízeň.

Otázka: Čím si podle vás Marek Ztracený získává své fanoušky?

Kateřina Veselá, Hradec Králové: Marek je skromný, sláva mu nestoupla do hlavy, stojí nohama pevně na zemi. Je milý, stále usměvavý. Na prvním místě má rodinu, a to se v dnešní době cení. Nechová se jako hvězda, i když jeho hvězda stále stoupá vzhůru.

Miluše Málková, Javor: Úsměvem a milým příjemným projevem, který je mu vlastní. Na nic si nehraje.

Renata Pelikánová, Svitavy: Určitě tím, jak je neuvěřitelně pozitivní, energický. Ta jeho energie vás doslova pohltí a nebije :-). Byla jsem na více jeho koncertech a z každého mám jedinečný zážitek a pokaždé jsem odjížděla s úsměvem na rtech a zároveň jsem se začala těšit na to, až ho zase uvidím na pódiu. Je to naprosto skvělý člověk. Díky bohu za něj.

Michaela Fišerová, Poleň: Marek si nikdy na nic nehrál. Je upřímný a má rád lidi a dává to najevo.

Miroslava Tolarová, Plzeň: Myslím, že je to tím, že umí pracovat s publikem. To byl ostatně hlavní důvod toho, proč jsem ho všimla na jednom letním festivalu. Nebyla jsem tam kvůli němu, ale zaujal mě, bavil mě. Začala jsem ho sledovat, našla si jeho písničky a už to bylo. Vím, že někteří jiní zpěváci jím trochu opovrhují a říkají, že je příliš podbízivý a jeho písničky mají jednoduché melodie a texty. Ale mně baví ta show, kterou umí dělat, a způsob komunikace s fanoušky.

Kateřina Peksová, Bolešiny: Svou pokorou a lidskostí.

Iveta Herčíková, Zbraslavice: Nevím jak jiné, ale mě tím, že je bezprostřední. Na koncertech se nevyhýbá kontaktu s fanoušky a líbí se mi, že politiku nechává stranou, neplete ji na svá vystoupení.

Adys Hanousek, Hnačov: Marek Ztracený má za sebou obrovskou zkušenost a nechal za sebou obrovský kus dobře odvedený práce. Byl jsem na jeho mnohých a všech zásadních koncertech a dojem jsem si odnesl vždy nezapomenutelný. Získává si své fanoušky tím, že jim naslouchá a ke všemu se staví s obrovskou pokorou. Dělá výbornou muziku. A má okolo sebe skvělý muzikanty. I když jeho historie byla kolikrát jak na houpačce, tak se ponaučil a vždy se vydal tou správnou cestou. U nás v ČR je právem špičkou šoubyznysu. Je totiž nejen skvělý jako muzikant, ale i jako člověk. Je mým obrovským vzorem. Teda… Hned po mým tátovi. Protože jak to dělá on, tak to chci dělat i já. Je to paradox, že někdo z města kousek vedle je mým největším vzorem.

Ivana Veselá, Letohrad: Na prvním koncertě jsme byli v únoru letošního roku. Hecnul nás kamarád, chtěl dárek pod stromeček pro manželku a nejlíp, abych šla s ní. Nakonec jsme se vydali oba páry. Nic moc jsem od toho nečekala, písničky znám z rádia. Líbila se mi textařská spolupráce s Karlem Gottem a některé další písničky. Ten večer v O2 Aréně si nás získal, s chuti jsme si koupili CD. Zpívali jsme, svítili mobilem, uměli jsme nejnovější hit Naše cesty zpaměti, prostě nás měl v hrsti a to nás ani nijak nevyzýval, nenutil. Je spontánní, srdečný, skromný, otevřený, vděčný, pokorný, nevím, je uvěřitelný, důvěryhodný. Svými hosty se zavděčil snad všem. Album zdomácnělo v autě, dcera (8) hraje melodie na klavír, i když je houslistka, jsou to chytlavé melodie. Obdivuji jeho klavírní dovednost.

Martina Doláková, Klatovy: Tím, jak se chová ke svým fanouškům. Nenadřazuje se nad nimi, povídá si, vše s nimi sdílí. A hlavně je taky jako chlap velmi sexy. Je to až nespravedlivé, čím je starší, tím je krásnější. Jeho písničky jsou skvělé a koncerty nemají chybu, ani chvíli se nenudíte.

Petra Březíková, Ostrava: Podle mého názoru si Marek Ztracený získává své fanoušky díky textům svých písní. Dávají smysl, jsou i vtipné a kolikrát velmi výstižné. Dále se mi líbí, že se snaží zapojit i své fanoušky. Nejednou z řad fanoušků sháněl „křoví“ do svých videoklipů a další jeho aktivity, které u zpěváků/zpěvaček nejsou běžné. Například pokud si vzpomínám, tam měl „akci" Ztracený v obýváku, což mi přišlo jako skvělý nápad. A samozřejmě jsem žena, takže se na něj moc hezky kouká.

Patricie Mrkvičková, Hradec Králové: Dle mého názoru je velice talentovaný hudebník, hraje na několik hudebních nástrojů, jeho hudba se hezky poslouchá, texty má ze života, každý si v nich může najít právě ten svůj příběh, z jeho tvorby je poznat cit. Na koncertech se potom fanoušek přesvědčí o tom, ze vše děla srdcem a s maximálním nasazením. A v neposlední řadě dobře vypadá, je to sympaťák a má úžasné charisma.

Radmila Nagovská, Klatovy: Marek není žádná nafrněná pražská hvězda, ale normální kluk, skromnej, usměvavej - prostě hošan ze Šumavy.

Richard Brož, Železná Ruda: Je to jeho lidskostí. Tím, že jeho koncerty jsou plné energie od začátku do konce a jeho komunikací s fanoušky. Udělal by pro ně vše. No a v neposlední řadě písničky, který dávají smysl textově.