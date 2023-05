Odolat pozvání ozkoušet na vlastním těle aquaterapii Watsu prostě nešlo. Přijíždím tedy do Wellness centra Konstantin v Konstantinových Lázních. Ujímá se mne iniciátorka prozatím první akce tohoto druhu v Plzeňském kraji, studentka Watsu Michaela Krejčová.

O pilotní kurz aquaterapie Watsu ve Wellness centru Konstantin byl zájem. | Video: Deník/Monika Šavlová

„Sundejte si prstýnky, řetízky, náušnice,“ radí mi. Dělám, co mi bylo uloženo, převlékám se do plavek a nejistým krokem kráčím za Míšou. „Vy se bojíte? Opravdu nemáte čeho. Zkuste vypnout hlavu, nic neřešte, nechte vše plynout. Emoční dozvuky terapie trvají někdy i měsíc. A pokud byste se rozplakala, což se stalo i mně, tak se tím netrapte, aquaterapeutky jsou na to zvyklé. Je to při terapii častý jev. Fyzickou úlevu můžete pocítit v některých oblastech okamžitě, “ uklidňuje mě. Přiznávám jí svoje dlouhodobé trápení s kostrčí po nekontrolovaném pádu vloni v únoru a ptám se, zdali je to problém. Dostává se mi ujistění, že pokud to není akutní stav, kdy by hrozil například výhřez plotýnky, ale naopak je to stav dlouhodobější, je Watsu přesně pro mne. Svalstvo by se mělo krásně uvolnit a měla by přijít úleva.

Do začátku terapie je ještě chvíle času, a tak promlouvám se samotnou zakladatelkou celorepublikového spolku Watsu4Health, z. s., Ditou Linhartovou. Ta se kurzy Watsu v Čechách zabývá od roku 2012, předtím se ho sama učila v zahraničí. „Cílová skupina Watsu je od miminek po seniory, od zdravých lidí až po pacienty se speciálními potřebami,“ vysvětluje mi. Motivována k ozkoušení této dosud nepříliš známé metody byla svým osobním příběhem, aquaterapii se začala učit kvůli synovi, kterému lékaři diagnostikovali svalovou dystrofii. „Chtěla jsem mu co nejvíce zkvalitnit život,“ říká. „Po letech vzdělávání jsem zjistila, jaké benefity přináší terapie i mně, pečující osobě. Učila jsem se vše kvůli synovi, ale nakonec jsem psychicky pomohla i sobě. Proto jsem si stanovila cíl šířit Watsu dále, aby se k naší skupině přidávali odborníci i z jiných oborů, fyzioterapie a psychoterapie. Dneska se snažíme klientům nabízet pokud možno co nejkomplexnější péči v této oblasti. V současné době už sklízím první zasetá semínka, zájem o Watsu je čím dál větší,“ usmívá se.

Přichází čas. Vstupuji s ostatními klientkami společně s lektorkami do bazénu, jehož voda je vyhřátá na 34 stupňů. Mě se ujímá aquaterapeutka Jana. Odcházíme spolu do rohu bazénu, který nám byl vyhrazen, a povídáme si. Líčím jí své problémy s páteří, rameny a dlouhodobou nespavostí. Bedlivě mne vyslechne a vybídne mne, abych se položila na hladinu. Přidržuje mne rukama a testuje si mne. Poté zkoušíme výdechy do vody a já zjišťuji, že se možná celá dostanu pod hladinu. S mojí klaustrofobií lehce propadám panice. Jana mi půjčuje skřipec na nos, ale když vidí, že se stejně necítím v tu chvíli dobře, ujišťuje mne, že pod vodu tedy nepůjdeme. Poté mi na obě nohy připevňuje suchými zipy nadlehčovací pásky a klade mi na srdce, abych po celou dobu terapie měla zavřené obě oči, vůbec je neotvírala a snažila se svým tělem nejít proti ní, ale naopak se jí nechala vést. Je nám oběma jasné, že já budu asi tvrdý oříšek. „Snažte se na nic nemyslet, vnímejte jen sama sebe,“ říká mi. Pokládá mne na vodu, nohy samy plavou, tělo s hlavou lehce přidržuje.

Hluboce dýchám. Moje obava z toho, co bude, až se mi ponoří do vody na hodinu i uši, zdali to dám, se rozplývá. Slyším šplouchání vody, ale také svůj dech. Čím dál intenzivněji, najednou to není obyčejné dýchání, mám pocit, že mám trubky v plicích pořádně ucpané. Představuji si, jak asi ta zanesená trubice vypadá, když vzduch v ní proudící vydává takové zvuky. Asi by to chtělo vůbec nekouřit, projíždí mi hlavou. Postupně se zklidňuji a užívám si krouživých pohybů mého těla, tak jak ho Jana vede. Opravdu cítím stav beztíže, pluji si, nechávám se unášet teplou vodou a nebojím se ničeho, odevzdávám se jí, věřím jí. Chvílemi cítím, že mám pod vodou i oči, ale ústa a nos jsou nad vodou, Jana nejspíš dobře hlídá to, z čeho jsem měla obavu. Rukama mě různě nadzvedává, cítím, jak sem tam zatlačí na ten či onen bod mého těla, ale není to nepříjemné, právě naopak. Nic mne nebolí. Jedinou rušivou věcí, která mi vadí, je začínající brnění obou rukou, které přichází. Asi to poznává i Jana, která mi ruce čas od času chytí, podrží, v tu chvíli brnění na chvíli ustává, ale několikrát se ještě vrací. Terapeutka mne k sobě různě přivine, chvílemi mám pocit, že jsem v poloze nenarozeného dítěte v matčině lůně, je to moc příjemné. Několikrát přichází nutkání položit si hlavu k ní na rameno a usnout, v tu chvíli jsem prostě vypnutá, je mi skvěle.

Po celou dobu mne nic nebolí do chvíle, kdy se mi pokusí protáhnout pravou ruku za hlavu. S ramenem mám roky problémy, cítím nepříjemný tlak, ale cítí ho i Jana a okamžitě povoluje. Stále si pluji a ona mi masíruje pod vodou postupně svaly na obou rukách. Opět mám pocit, že jsem mimo, je mi skvěle a chce se mi opět v klidu usnout. Nevadí mi uši pod vodou, nevadí mi občasné ponoření očí, jediné, co si přeji, aby to nikdy neskončilo. Jana mne lehce natáčí na bok a v tu chvíli si nabírám vodu do jedné nosní dírky, čímž se na chvíli rozkašlu. Lehce mě to vytrhuje z uvolnění, ale zkušená terapeutka mne opět dostává do klidového stavu. Ještě chvíli, jak dlouhou, netuším, mne vozí po vodě, protahuje tělo a pak najednou cítím, jak mne někam odváží. Cítím chladivou hranu bazénu, jak mi sundavá nadlehčující polštářky a staví mne na dno bazénu. „Až se budete cítit, tak můžete otevřít oči,“ slyším z dálky. Nechce se mi, ještě ne, křičí moje nitro, chci ještě pokračovat. Postupně otvírám oči, přestávám sobecky myslet jen na sebe, neb vím, že na tenhle úžasný zážitek již čekají u bazénu další klienti.

Hlavu se mi úplně vypnout po celou dobu terapie nepodařilo, to musím přiznat, ale byla to paráda. Jana se na mne usmívá a ptá se, jak se cítím. Líčím jí své pocity, ona jen přikyvuje, dobře ví, jak mi bylo. Přiznává, že ze začátku vůbec nevěřila, že se jí podaří mne odpoutat od běžných starostí ani na chvíli, a má radost, že k tomu nakonec několikrát během terapie došlo. To byly přesně ty chvíle, kdy jsem chtěla jen spát, bylo mi vše ukradené, cítila jsem se jak v ráji. Pomalu se sunu ke schodům v bazénu, nohy mě příliš nenesou, a tak si ještě na chvíli sedám a srovnávám uvolněné tělo. Brnění rukou prý způsobilo postupné uvolňování krční páteře, tělo každého klienta reaguje v průběhu terapie různě, dozvídám se ještě. „Tak co, Moni, jaké to bylo? Já si i poplakala,“ líčí mi svoje prožitky Dana, která terapii absolvovala ve stejnou dobu, co já.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Odpočívám ještě chvíli a pak vyrážím k domovu. Dávám si oběd, kafe a padá na mne šílená únava. Po dlouhé době usínám odpoledne, sice krátce, ale skutečně tvrdě jako špalek. I po celý zbytek dne se cítím unaveně a mám obavu, jak mi bude druhý den. Nicméně vstávám jako rybička, je mi fajn, hlavou otočím víc, než tomu bylo dosud, ramena nebolí, kostrč je také podstatně lepší. Veškeré moje obavy byly zbytečné.