Podmínkám pro lyžování na Špičáku pomohly dva chladnější dny (27. a 28. 12.), kdy se díky mrazu mohlo opět spustit zasněžování. „Na sjezdovkách, kde se lyžuje, jsme po vánočních deštích stihli upravit nejvytíženější úseky. Kvalitě tratí to pomohlo, byť už jsou zase teploty nad nulou, ale lyžování je na nich zatím pěkné,“ řekl k aktuálním podmínkám ředitel areálu Vladimír Kasík.

Zdroj: Ski&Bike Špičák

To vše se projevilo i na návštěvnosti, když vánoční dvě stovky lyžařů denně se v úterý zdvojnásobily na cca 400 a ve středu už si tam užívala tisícovka lyžařů.

Počasí zatím nedovolilo spustit další sjezdovky, takže areál má stále otevřenu cca 1,5 km dlouhou sjezdovku z vrcholu Špičáku v podobě horního úseku jedničky Turistické a dolního dvojky U Zalomeného, 600metrovou rodinnou Spodní Šanci a dětský areál s pohyblivým kobercem před chatou Blaženka. Leží tam v průměru 35 cm sněhu.

Na Železnorudsku je v provozu také areál Nad nádražím, kde se lyžuje denně od 9 do 16 hodin včetně večerního lyžování, 31. prosince bude ale otevřeno pouze do 13 hodin, bez večerního lyžování, na Nový rok se sjezdovka rozjede v 11 hodin. Lyžuje se v omezené míře také na Alpalouce a Samotách.

Komu se nechce na Železnorudsko, může se vydat do Kašperských Hor, kde je prozatím kvůli sněhovým podmínkám zrušeno večerní lyžování. Jinak je ale areál v provozu denně od 9 do 16 hodin. V Nýrsku je otevřena dětská i velká sjezdovka od 10 do 16 hodin, nechybí o víkendu ani večerní lyžování.

Akce na Špičáku

Ale v tomto období nejsou areály jen o lyžování. Ti, kdo se poslední den v roce těší na již tradiční sjezd s pochodněmi na Špičáku, o akci nepřijdou. Jen místo na lyžích, půjdou aktéři po botách. Po třech letech, kdy tradici přerušil covid, uspořádá horská služba na Silvestra tradiční rozloučení se starým rokem na nejprudší české sjezdovce Šance. Jelikož Šance je svahem, který se technicky nezasněžuje a přírodní sníh tam roztál během Vánoc, tak jej skupinka zájemců seběhne na botách s pochodněmi v rukou.

Ski&Bike Špičák zajistí jejich vyvezení lanovkou okolo 17 hodin na vrchol Špičáku. Sbíhat dolů budou okolo 17.30 hodin. Od 17 hodin je pro veřejnost připraven kulturní program s hudbou, občerstvením a rozdělaným ohněm. Lidé, kterých v minulých letech bývalo vždy mezi jedním až dvěma tisíci, se schází na dojezdu černé sjezdovky Šance. Večer zakončí ohňostroj.