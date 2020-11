Od nového roku totiž nebudou muset na autobus šlapat do prudkého kopce, lesem, občas i blátem. Autobus jim bude stavět na nové zastávce přímo ve vsi.

Tuto zastávku nechalo vybudovat kosovským obyvatelům mateřské město Bor a bezesporu je to počin chvályhodný.

Pravda, teď se mohou začít ozývat lidé v dalších místních částech spadajících pod Bor, že i oni by chtěli zastávku blíže. A nejen v okolí Boru jsou vesničky a osady, kam autobusy nejezdí. Je jich překvapivě nemálo, v celém okrese více než dvě desítky.

Pokud v těchto vsích jsou lidé, kteří by autobus využívali pravidelně, ať jim staví co nejblíže. Vždyť upravit jízdní řády, aby to autobusy všechno stíhaly, snad až takový problém není.

A vybudovat novou zastávku s několika desítkami metrů chodníku také není technicky velké sousto. Ovšem, samozřejmě, stojí to peníze, s tím je třeba počítat.