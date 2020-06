Plně automatická sekačka brázdí v těchto dnech park ve Františkových Lázních, lidé ji mohou vidět u Dvorany Glauberových pramenů.

Zatím jen na zkoušku, pokud se osvědčí, plánuje město její zakoupení natrvalo. Jak tuto práci zvládla, město vyhodnotí po posekání zhruba 5000 metrů čtverečních. Pomocí stroje dosáhne město mimo jiné toho, že prostranství před Glauberovými prameny bude udržováno prakticky neustále. „Sekačka seká každodenní nárůst, odřezky padají do trávníku, to znamená, že se i přirozeně hnojí. Sekačka je velmi tichá, i když jezdí v noci, blíží se její hluk zvuku lidského hlasu. Stroj funguje 240 minut a následně nalezne cestu do nabíjecí stanice,“ sdělil produktový specialista Patrik Truhlář. Sekačka je vybavena lokátorem GPS, čímž je chráněná proti odcizení.