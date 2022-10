Potrvá až do 31. prosince. „K vidění budou statisíce knoflíků různých velikostí, barev, tvarů, vyrobených z různých materiálů a sloužících k nejrozličnějším účelům. To vše z rozsáhlé sbírky, kterou shromáždila Líza Oberdörferová Honomichlová z Černošína. Pokochat se budete moci nejen knoflíky samotnými, ale také různými předměty z nich vyrobenými, či výrobky, které byly knoflíky ozdobeny,“ popsal Jiří Kohout z kladrubského muzea. V neposlední řadě uvidí návštěvníci knoflíky jako součást různých dekorací. Chybět nebude ani pohled do historie.