Benefiční festival Rock pro hospic se letos koná již po čtvrté a opět slibuje spojení skvělé hudby s dobrou věcí. Výtěžek z akce, která se uskuteční v Tachově, pomůže místnímu hospici. Na pódiu se představí široké spektrum kapel a umělců, kteří svým vystoupením přispějí na Domácí hospic Západ. Minulé ročníky přinesly díky neuvěřitelné štědrosti lidí i energii vystupujících a úžasné podpoře všech partnerů a sponzorů celkem přes 230 tisíc. Jaký bude letošní ročník a co se chystá se dozvíte v našem rozhovoru.

Foto z jednoho z minulých ročníků. | Foto: Foro: Patrik Petruň

Jedním z nadšených členů organizačního týmu je Michal Kadlec, kterého leckdo zná pod přezdívkou "MiKee". Na sestavení programu koncertu a celkové organizaci se lopotí také Michal "Lasy" Laško, Petr "P*B*" Blobner, Patrik "Afro" Petruň, Honza "Hřéba" Hřebejk, Lenka "Lentilka" Lašková. Tolik k členům, co tuhle rockovou a hlavně charitativní akci mají, jak se říká, na svědomí.

Charitativní minifestival jde letos do čtvrtého ročníku. Poprvé se tento festival konal v Tachově v roce 2020, pak v roce 2021 byli nuceni jeden ročník vynechat kvůli restrikcím souvisejícím s epidemií covidu. Takže druhý ročník se konal až v roce 2022. Aspoň se to lépe pamatuje, je tolikátý ročník Rocku pro hospic, jaké číslo je na konci aktuálního letopočtu. A protože se s Michalem známe už nějakou dobu, budeme si v rozhovoru přirozeně tykat.

Michale, když se ohlédneš na začátek, kdo stál za zrodem této akce?

Na samotném začátku přišel kamarád a muzikant Jirka „Munkie“ Opava za dalšími dvěma tachovskými hudebníky Míšou „Lasy“ Laškem a Petrem „P*B*“ Blobnerem s nápadem udělat malou akci, na které by si zahrálo a vystoupilo několik místních tachovských kapel, protože po první vlně covidu najednou nebylo kde hrát a přitom mezi muzikanty byla obrovská chuť vystupovat a předávat svou energii živému publiku. Prakticky okamžitě se kluci domluvili, že festiválek uspořádají. Navíc si řekli, že by nebylo špatné, aby akce měla i nějaký přesah, nějaký hlubší smysl. A jelikož nejvíc vazeb v podobě přátel i rodinných příslušníků bylo na tachovský hospic, domluvili se, že to zkusí cestou dobrovolného vstupného na akci, a výtěžek pak bude předán hospici. Do organizačního a výkonného týmu už tehdy přibyla i Lasyho sestra Lenka Lašková a také kamarád a kolega od tachovských divadelních ochotníků Honza „Hřéba“ Hřebejk. Na druhý ročník jsem se přidal já, a tak už jsme byli kompletní.

Jaký je rozdíl v organizaci prvního a nynějšího ročníku? Jsou zkušenosti tak to jde tak nějak samo nebo naopak je to čím dál složitější?

První ročník byl organizován dost „punkově“. V podstatě se kluci domluvili, že fesťáček uspořádají a nějakých čtrnáct dnů na to se všechno odehrálo. Dodnes vzpomínají, jak se to vlastně tenkrát mohlo povést, protože dnes, když bychom si alespoň rok dopředu nepředjednali třeba pódium nebo zvuk, nebyla by šance na festival vůbec nějaké sehnat. Totéž ale platí i o vystupujících a všech ostatních zúčastněných. Asi to bylo tím, že se tenkrát po dlouhých měsících lockdownu teprve začalo rozvolňovat, a tak nebylo nic zabookováno a šlo to sehnat i celkem narychlo. Všechny další ročníky už se snažíme připravovat vždycky alespoň o kousek lepší a vyspělejší, a hlavně s organizací dalšího ročníku začínáme vlastně okamžitě po skončení toho aktuálního. To už se ani jinak dělat nedá, a to přitom nejsme žádný obří festival. Zatím to vypadá, že i to postupné mírné „vylepšování“ se nám daří, třeba od improvizovaného pódia na korbě náklaďáku na prvním ročníku (byť jsme vděční, že jsme aspoň takové tenkrát měli) směrem k profesionální „stejdži“. Nebo díky vynikající spolupráci s městem Tachov a rodinným pivovarem Chodovar přesun festiválku po druhém ročníku do příjemnějších prostor areálu bývalého koupaliště u hospůdky U Vodníka, kde je celkově lepší zázemí včetně travnatých ploch a návštěvníci se mohou osvěžit ve stínu stromů. Ale je toho samozřejmě mnohem víc. A přesto také stále dál i co vylepšovat…

Kdo vystoupí na pódiu letos a jak náročné bylo sehnat interprety, kapely?

O té náročnosti shánění interpretů jsem se už v odpovědi na předchozí otázku zmínil. Po definitivním ukončení všech covidových opatření se už zase koná během sezóny všude spousta akcí, a tak nemusí být pro kapely jednoduché se trefit, aby u nás mohly hrát právě v termínu, kdy náš Rock pro hospic pořádáme. Ale naštěstí se zatím vždycky podařilo domluvit a pro festiválek sehnat a nasmlouvat dostatek zajímavých jmen. Například v loňském roce jsme přivítali na pódiu plzeňskou kapelu Radosta, která tehdy čerstvě vydala a pokřtila debutové album a začala být velmi žádanou skupinou s dosti naplněným diářem, ve kterém se volný termín hledá jen těžko. Obzvlášť když prvotní ideou našeho charitativního festiválku, které se stále držíme, je, že kapely by měly vystupovat bez nároku na honorář, aby mohl být výtěžek pro hospic co nejvyšší.

Zadarmo a jen na základě dobrovolnosti ale fungujeme i my organizátoři a totéž platí i pro všechny ostatní, kteří kolem Rocku pro hospic „makají“ ať už přímo během jeho konání nebo během příprav anebo samozřejmě při uklízení po skončení. Abych se ale vrátil k té původní otázce: Pro letošní ročník se nám podařilo domluvit vystoupení známé rodačky z Tachovska, zpěvačky Báry Zemanové, která program na pódiu letos vlastně otevře, vystoupí jako první už něco před druhou hodinou odpoledne. Ani letos nechybí již zmiňovaná plzeňská kapela Radosta, které se u nás na festivalu loni tak líbilo, že prostě chtěli přijet i letos. A my jsme za to vděční. Letos poprvé bude Rock pro hospic mezinárodním, co se týká účinkujících, až z Košic ze Slovenska přijede zahrát projekt Stolen Heart. Také se návštěvníci mohou těšit na skvělé plzeňské What’s In The Box. V neposlední řadě jsou tu i místní hudební stálice, oblíbené kapely Billy Rudin nebo Travex. A opět si na festiválku s radostí zahraje i větší část našeho organizačního týmu, a to tradičně s kapelami sounds.in.stereo a The New Morning. Takhle to vypadá na super akci, tak snad vyjde i počasí a všichni si to pořádně užijeme!

Připomeň, kam letos poputuje výtěžek, a dá se uvést souhrn za minulé ročníky, kolik se podařilo poskytnout na dobrou věc?

Náš festiválek se jmenuje Rock pro hospic a to jediné, co z toho názvu nemusí nutně úplně vždycky platit, je to slovo „rock“ - jsme rádi že na „fesťáčku“ vystupovali, vystupují a budou vystupovat kapely a interpreti i jiných žánrů. Ale co platilo a platí, je to slovní spojení „pro hospic“. I letos, stejně jako v předchozích ročnících, veškerý výtěžek z dobrovolného vstupného, prodaného jídla i nápojů, ale i z chystaného merche (reklamní předměty, které fanoušci kupují, aby dali najevo náklonnost určité značce nebo umělci. Pozn. red.) půjde kompletně do tachovského Domácího hospice Západ, z.s. Minulé ročníky přinesly díky neuvěřitelné štědrosti lidí i energii vystupujících a úžasné podpoře všech partnerů a sponzorů celkem přes 230 tisíc korun, což takhle sečteno je vlastně neuvěřitelná suma. A my za to nepřestaneme být vděční a znovu všem moc děkujeme.

A hlavně všechny zveme na letošní Rock pro hospic 4! Budeme se na všechny návštěvníky moc těšit v sobotu 15. června 2024 od 12 hodin v areálu bývalého koupaliště u hospůdky U Vodníka v Tachově. Veškeré průběžně aktualizované informace najdete na webu rockprohospic.cz. Už teď moc děkujeme, že nás, a především tachovský hospic podpoříte.