Po besedách například o Skandinávii, Nepálu či Galapágách mohli nyní pomyslně procestovat Gruzii. Své zážitky z cesty po Gruzii vyprávěl Dalibor Bartoš z Plané. V průběhu videoprojekce ukázal nejen přírodu, ale gruzínská města a život v nich. Gruzii procestoval se svými dvěma kamarády převážně na kolech, část z více než 600 kilometrů dlouhé cesty absolvovali též v tamních dopravních prostředcích, zvaných maršrutka.

Bartoš zavzpomínal na plán, který si před odjezdem stanovili, na návštěvu nejvyšší gruzínské hory Kazbek, ke které se vydal pěšky, zatímco kolegové se vydali na vyjížďku na kolech po okolí. "Bylo to zajímavé, obdivuji pana Bartoše, že měl odvahu se pod vrchol vydat sám, " nechala se slyšet jedna z návštěvnic, Míla Kovaříková. "Doufám, že vedení muzea zase brzo někoho pozve, tyhle akce mám moc ráda," dodala.

Po videoprojekci následovala debata, při které se návštěvníci také ptali, jaké plány má cestovatel do budoucna. Bartoš přiznal, že ho dosud mrzí neuskutečněná výprava do Himalaje, které se pro nemoc nemohl zúčastnit. Závěrem řekl, že letos chystá s přáteli expedici do Dolomit.