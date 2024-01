Wellness centrum v Konstantinových Lázních se před vánočními svátky z důvodu pravidelné sanitace bazénu a údržby na měsíc uzavřelo. Pro veřejnost se otevře opět 29. ledna, v provozu bude bazén s vířivkami, sauny i fitness beze změn, pro větší pohodlí přibyla pro návštěvníky nově ždímačka na plavky. Na začátek února je pro zájemce opět přichystána každoroční oblíbená Valentýnské akce.

Wellness centrum Konstantin. | Foto: se svolením Wellness centra Konstantin

Provozní doba zůstala stejná, wellness je možné navštívit od neděle do čtvrtka v čase od 10 do 20 hodin, v pátek a v sobotu se pak uzavírá o hodinu déle. Ve stejnou dobu jsou denně v provozu finská nebo aroma sauna, od 14 hodin v pracovním týdnu pak také parní lázeň. Ta je o víkendu v provozu po celou otvírací dobu. „Vstupné do wellness jsme v letošním roce nezdražovali, v jednotném vstupném je zahrnuta i možnost návštěvy saun či parní lázně nebo fitness,“ vysvětlila manažerka Wellness centra Konstantin Jana Opavová. „Jezdíme do Konstantinek čas od času s mojí mamkou, líbí se nám tam. Je tam teplá voda a takové domácí pohodové prostředí,“ těší se Jitka Hříbalová z Chodové Plané.

Zatímco někdo svátek svatého Valentýna nikterak neslaví, najdou se tací, kteří si romantiku užívají s chutí a hledají nové a nové zážitky. A právě pro ty je určena speciální nabídka, kterou vedení wellness centra připravilo na druhý únorový víkend. Zájemci si mohou zarezervovat v rámci Valentýnského večera na sobotu 10. února speciální afrodiziakální koupel pro dva či smyslovou masáž se zábalem. „Tento termín jsme zvolili úmyslně. Wellness bude otevřeno až do půlnoci, tak aby si i poslední návštěvníci mohli v klidu užít pohodu a nemuseli spěchat domů s tím, že ráno vstávají do práce,“ vysvětlila dále Jana Opavová. V nabídce je dále také Valentýnský pobyt od 9. do 11. února, kdy mohou návštěvníci využít nejen speciálních nabídek přímo ve wellness centru, ale také v Kavárně v hotelu Prusík. Veškeré informace včetně cen jsou k nalezení na webových stránkách www.konstantinovylazne.cz.