Dopolední závody žáků byly náročné, protože díky častým dešťovým přeháňkám trávník brzo nasákl vodou a malí závodníci strávili většinu času promočení. Před jejich odhodláním smekali všichni diváci, kteří je povzbuzovali potleskem. Při odpoledních závodech dospělých se počasí trošku umoudřilo, a tak si všichni přítomní nakonec užili docela příjemné odpoledne. Toto klání završilo sérii závodů zvaných Tachovská liga mladých hasičů, který na Tachovsku probíhá už mnoho let. „Letos je to už neuvěřitelných 148 let od založení SDH Kladruby, a tak mám radost, když na tu naši omladinu koukám, s jakou chutí a zápalem bojují. Je jisté, že hasičská tradice v našem městě rozhodně nekončí,“ chválil výkon domácích rozhodčí soutěže Martin Šebesta.