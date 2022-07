Jubilejní 20. ročník byl situován do doby, kdy byl benediktinský klášter napadnut přívrženci husitství. Vzhledem k stále probíhající rekonstrukci kláštera se děj odehrává převážně ve venkovních prostorách, nicméně závěrečná scéna zavede přítomné do dominanty Santiniho perly, kostela Nanebevzetí Panny Marie. Poté mají všichni přítomní dostatek času k prohlédnutí krásně nasvíceného oltáře, a to vše za doprovodu libých tónů zdejších varhan. "Při těchto prohlídkách nabízíme vlastně tři v jednom. Divadelní představení, krátké hudební představení a ještě prohlídku kostela, i když vše ve zrychlené variantě," usmívala se pracovnice kláštera Silvie Strachotová.