Do běžně nepřístupných prostor benediktinského kláštera v Kladrubech zavedou návštěvníky průvodci v rámci netradičních prohlídek s názvem Víme, kudy chodíme.

Benediktinský klášter v Kladrubech ukáže život mnichů | Foto: Monika Šavlová, Ludvík Šimo

Chystá se již sedmý ročník a zájemci o život mnichů se stejně jako v uplynulém roce budou moci vypravit do interiérů latinské školy v prvním patře budovy, do místností, kde se nacházely třídy pro studenty z řad především řeholníků, ale i měšťanů, a následně sestoupí do sklepení pod latinkou školou. Zde bývaly prostory určené pro skladování piva z klášterního pivovaru, vína a dalších potravin.