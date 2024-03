Pořádnou oslavu Mezinárodního dne žen si užili v Benešovicích v sobotu 9. března. Místní obyvatelé jsou dobře sehraní a dokazují to, ať už jdou společně uklidit les, oslavit začátek adventu anebo se pobavit na ples či jinou oslavu.

Povedenou oslavu MDŽ si užily ženy v Benešovicích. | Foto: L. Maršálková a M. Schneck Steinová

Sobotní podvečer se protáhl do nočních hodin a v sále místního motorestu se oslava MDŽ pořádně rozjela. Zejména, když domácí skupina Benešovice v pohybu v čele s Miroslavou Schneck Steinovou předala všem přítomným ženám nejen dárkový balíček, ale také nevšední dárek v podobě společnosti maskota Alfíka. Ten nejenže každou z žen obdaroval květinou, kterou pro ženy připravila obec Benešovice, ale nadšeně s nimi trsal na parketu na skladby, které si přítomné ženy samy vybíraly. „Jinde mívají při oslavách dámskou nebo pánskou volenku, my to pojali jako vždy po svém,“ směje se Miroslava, v jejíž hlavě se nápad zrodil. „Díky tobě to mělo pořádný grády Alfíku,“ neskrývaly nadšení oslavenkyně, které byly po celý večer hýčkány také jejich vlastními partnery. Obec Benešovice nezůstala pozadu a zajistila pro své ženy občerstvení.

Reprezentační ples Gymnázia Tachov se vydařil. Organizátoři se vytáhli