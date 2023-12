Doslova v pohádkovou vesničku se proměnily Benešovice v sobotu 2. prosince navečer. Kapličku na návsi zdobila dlouhá řada světelných řetězů, čímž malý svatostánek působil lehce nadpozemsky. Navíc ke kapli zasněženou návsí vedlo několik cest, které lemovaly nazdobené sklenice se zapálenými svíčkami. A jen o kousek dál v prostoru před místním motorestem plály pro změnu pekelné ohně.

Rozsvícení stromku v Benešovicích | Video: Deník/Monika Šavlová

Na začátek adventu se v obci připravovali už dlouho dopředu. Právě sklenice se svícemi a také z březových polen vyrobení andělé jsou dílem především benešovických dětí, které je tvořily pod dohledem dospělých už na začátku listopadu. V tu dobu už dávno v hlavách zastupitelů tkvěla myšlenka, že kromě vánočního stromku by mohla zářit také kaple Panny Marie. A jak schválili, tak udělali. Kaple byla výjimečně po celé odpoledne a večer otevřena, uvnitř na návštěvníky čekala tradiční vánoční výzdoba včetně mnoha svítících svíček a také řada obrazů. Vánoční atmosféru umocňoval zasněžený betlém u dveří do svatostánku.

„Je to historická premiéra, kaple je takto nasvícená úplně poprvé. Dokázali jsme to a myslím, že se nám to skutečně povedlo. Kromě toho jsou uvnitř vystaveny svaté obrazy, které nedávno našla uschované na půdě zdejší Lenka Maršálková a obci je darovala,“ neskrývala nadšení z povedeného díla Lada Rambousková, starostka Benešovic. A lidé hotové dílo skutečně obdivovali, světelnými cestičkami se po návsi procházeli a dovnitř kaple nakukovali nebo i vstupovali. „Hned, jak jsem obrazy objevila, mi proběhla hlavou myšlenka, že by se hodily do naší kapličky,“ usmívala se dárkyně.

Více jak stovka návštěvníků v mrazivém podvečeru přivítala také pekelné ohně, které plápolaly v prostoru před místním motorestem. Ve venkovní pergole s desítkami hořících svíček na nazdobených stolech bylo možno pojíst či popít z nabízeného občerstvení. Nechyběl ani prodej vánočních dekorací.

S úderem půl šesté večerní pak zhasla všechna světla veřejného osvětlení a poté, co přítomní společně odpočítali od deseti do jedné, se rozzážil vánoční strom. „Ozdoby na něm jsme si vyrobili v obci taky sami,“ pochlubila se starostka. A jakmile se opětovně rozsvítila i další světla v obci, dorazil Mikuláš s andělem a dvěma čerty. Každé z dětí s trvalým pobytem v obci dostalo od Mikuláše velký dárkový balíček. Odvážnější se s čerty vyfotily, a jak už to tak při mikulášské nadílce bývá, došlo i na slzičky. „Přijela jsem s dcerou a její rodinou z Kladrub, oni tu byli už vloni a byli nadšeni. Už se jim nedivím, je to tu skutečně pohádkové,“ řekla Deníku Irena Tycarová. „Tohle se Benešovickým povedlo, ta rozsvícená kaplička všemu dodává ještě větší kouzlo,“ doplnila ji Irena Kuncová.