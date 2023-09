Víno, ženy, zpěv, dobrá nálada, ale také šatlava a trest. Více jak stovka návštěvníků si dorazila v sobotu 23. září do sálu benešovického motorestu užít tradiční zábavu Vinobraní.

Vinobraní Benešovice | Video: Lenka Maršálková

Po celý večer hrálo přítomným Duo Anyway. Trsy vína v nazdobeném sále se tanečníci snažili utrhnout, ale to se beztrestně povedlo málokomu. Nad výzdobou bděla speciálně vycvičená policejní jednotka, která každého zloděje, kterého chytila, odvedla do šatlavy. Na přestupkovou komisi ani soudní líčení se nečekalo, trest byl vyměřen okamžitě, hroznůchtiví lupiči museli vypít sklenku vína a poté byli propuštěni k další zábavě. Někteří si však nedali pokoj a do šatlavy se v průběhu večera vrátili několikrát.

„Užili jsme spoustu legrace, s přáteli jsme se dobře pobavili,“ chválila zábavu Milena Šulcová. „Tohle byla hodně dobrá akce, skvěle jsme se pobavili,“ mluví shodně manželé Zuzana a David Žipajovi a Martin a Ivana Sovovi.

