"Zákaz vstupu, pobytu a pohybu bez ochranných prostředků nasazených na horní cesty dýchací, tedy ústa a nos, do všech veřejných míst na území města platí pro všechny obyvatele až do odvolání. Jedná se o místa jako jsou například prostředky hromadné dopravy, živnostenské provozovny a obchody, pobočky bank a pošty, zdravotnická, sociální a vzdělávací zařízení, budovy úřadů a veřejné správy, a další místa," vysvětlil starosta Stříbra Martin Záhoř.

Jak dále řekl Deníku, o tomto opatření rozeslala radnice informace také do okolních obcí a rovněž do průmyslových zón v Ostrově a Nové Hospodě, aby také pracovníci z těchto zón věděli, jak se při případné cestě do Stříbra mají zachovat.

Podle Záhořových slov je, pokud člověk nesehnal roušku či respirátor, možné si obličej krýt šálou, šátkem. "Jakékoliv zakrytí obličeje je ochranou," uvedl.

Ve městě, podobně jako v dalších místech okresu, je nedostatek roušek. Radnice proto oslovila dobrovolníky, aby s výrobou roušek pomohli. Město shání materiál a stará se poté o rozvoz hotových roušek. Podle starosty projevilo zájem o výpomoc hodně lidí, stále se hlásí. "Roušky podpoříme nákupem materiálu a budeme je rozvážet, v první fázi našim dobrovolným hasičům, pak do domu s pečovatelskou službou a dále podle potřeb," doplnil místostarosta Karel Lukeš.