Už jen na mobilní telefony se lidé dovolají pracovníkům a úředníkům Městského úřadu Bezdružice. Jak město oznámilo na svých webových stránkách, pevná linka bude postupně zrušena, od začátku dubna platí nový telefonní seznam pracovníků úřadu, který je zveřejněn na webových stránkách města Bezdružice.

ilustrační foto | Foto: archív Deníku

Od příštího týdne se v Bezdružicích také mění otevírací doba radnice pro veřejnost, úřední hodiny budou v pondělí a ve středu vždy až do 17 hodin. I nadále ovšem radnice preferuje co nejméně osobních kontaktů. „Bude upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné,“ uvádí město na svých stránkách