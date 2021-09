Na místě byl doprovodný program, rozcvička, ale také řada sponzorů a prezentací. Z Klášterce nad Ohří přijela i Michaela Havlíčková, která v Plzni běžela už několikrát. „Ráda tyto charitativní běhy podporuji, a to nejenom Světlušku. Zdejší trasa mi vyhovuje, běžela jsem na pohodu, původně jsem chtěla jedno kolo, tedy tři kilometry, ale pak jsem se nějak rozběhala a dala i druhé kolo. Pořadatelům moc děkuji za krásnou sportovní akci,“ uvedla běžkyně z Klášterce nad Ohří.

Z Kladrub přijela celá parta žen. „Jsme čtyři a vzaly jsme to jako večerní procházku. Moc jsme si to užily, skvělý program, ochutnaly jsme různé mošty, vyzkoušely si naši pozornost u chytání blikajících světýlek. Byla i skvělá rozcvička, a celkově ten běh s čelovkami byl moc pěkný, mělo to nádhernou atmosféru. Moc oceňujeme pomoc druhým a příště přijedeme zase,“ uvedla za kladrubskou posádku žen Eva Pomyjová.

Martina Sihelská