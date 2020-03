Loni v říjnu, kdy se bilancovala sezona 2019, nevěděl, zda bude i v letošním roce do cyklistických pedálů šlapat s takovým nadšením jako roky předchozí. Milovník horských kol Lukáš Kobes měl za sebou sezonu jako na houpačce, kdy kvalitní výkon střídal defekt. Neodradilo ho to.

Na podnicích Světového poháru sbíral odchovanec Velosportu Domažlice především zkušenosti a umístění na hraně sedmé a osmé desítky výsledkových listin. To na tuzemských pohárových soutěžích si mezi elitou hned dvakrát dojel pro šestou příčku, což pro něj znamenalo vylepšení dosavadního maxima.

Mohlo by se zdát, že spolupráce se Skibikecentrum, kde Kobes absolvoval premiérovou sezonu mezi dospělými, bude pokračovat i v olympijském roce. Omyl. Skibikecentrum cílí především na seriál maratonských závodů Kolo pro život a to pro borce z Trhanova na Domažlicku není tou pravou výzvou. On prioritně hledí na starty v rámci Českého poháru, kde by rád vylepšil dosavadní maximum. Uspět chce i na domácí půdě v Novém Městě na Moravě. Start na Světových pohárech by bral jako případnou odměnu od týmu.

„ Do „Nováče“ se moc těším. Vždy je tam skvělý fanouškovský kotel a člověk se více hecne. Bude to vedle domácího šampionátu jeden z vrcholu sezony, kde bych se chtěl ukázat v top formě,“ kouká již značně dopředu borec, který v pondělí oslaví čtyřiadvacáté narozeniny.

STEJNÝ TRENÉR, NOVÝ TÝMOVÝ DRES

Aby ale mohl startovat na prestižních soutěžích, musel koncem minulého roku udělat rezolutní rozhodnutí, kam povedou jeho další kroky. K těm ho nasměřuje nová spolupráce s týmem GaPP System – KOLOFIX MTB racing team, kterou podpisem stvrdilo vedení klubu a mladý cyklista koncem listopadu roku 2019.

„Takto velkorysá nabídka byla jen jedna a když vím, že mi tento klub umožní dělat, to co mě baví a naplňuje, tak jsem neváhal. Je to možnost poznat nové lidi, nový systém a kvalitní zázemí, což člověka vždy posune dál, “tvrdí nadšeně Kobes.

A kde jinde poznáte lépe svoje oddílové kolegy než na soustředění? Místo, kde několik dní trávíte mimo domov a kromě tréninkových fází s kolegy, sdílíte i volný čas, kdy se zrovna nešlape v cyklistických tretrách, běžeckých botách nebo neposiluje. To člověk pozná kolegu sportovce komplexně.

Nadějný cyklista z Chodska absolvoval s novým týmem již tři soustředění. V prosinci objemové kilometry najížděl na Mallorce, v lednu si s partou užíval tréninkový kemp zaměřený na běžecké lyžování ve švýcarském Sv. Moritz a v únoru už se začalo v tréninku přitvrzovat na Kanárských ostrovech.

Je to dva dny, co se do oblíbené destinace Kobes a spol. vrátili, a v teple se tréninkové fáze zaměří na závodní tempo. Vše se nyní již bude ladit směrem k prvnímu startu, který Kobese čeká koncem března tradičně v rakouských vinicích u Langenlois.

Změna týmu neznamená automaticky změnu trenéra. Pod vedením kouče Aleše Kroužeckého se Kobes postupně zlepšuje a tato spolupráce bude fungovat i v letošním roce. Jelikož v týmu, kde figuruje i nejúspěšnější česká XC závodnice Jitka Čábelická, je každý na jiné výkonnostní úrovni, většina týmu se na začátek tréninku vydává společně, ale hlavní fázi si každý odtrénuje individuálně dle tréninkového plánu.

Kobes kvituje i novou mašinu, kterou mu klub poskytl. Závodit bude na celoodpruženém horském kole Cannondale Scalpel-SI. I díky tomuto arzenálu se cítí v lepší fyzické kondici než v loňském březnu a věří, že z toho vzejde hezký výsledek. Tím by jistě potěšil sebe, trenéra, podporující rodinu, ale i fanoušky nejen z regionu.

Vedle úspěchu v NMNM cílí nadějný biker i na republikový šampionát v Peci pod Sněžkou. Místní fanoušci v pokročilejší fázi sezony mohou vyrazit zafandit na šumavský Zadov nebo do Města Touškov.

Cyklistická rodina z Tachovska jistě Lukáše Kobese dobře zná, místní biker Libor Morgenstein ho již nejednou v závodě horských kol prohnal. Borec, který si poslední dva dny užívá věku 23 let, totiž kromě domovských tratí na Chodsku občas v rámci časově náročnějších fázích vyrazí i na opačnou stranu Českého lesa. Klidně Lukáše můžete pozdravit, je to dost komunikativní borec. Otázkou je, zda to v té rychlosti stihnete. Čas do startu sezony se totiž krátí.