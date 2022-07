V areálu se nachází rovněž drogerie Teta, obchod s chovatelskými potřebami Super zoo, s potřebami do domácnosti Orion či prodejna s tabákovými výrobky Traficon. V příštích dnech se ještě otevřou obchody Pepco a Kik.

Zdroj: Deník/Monika Krausová

„Mnoho obyvatel se stěhuje do menších aglomerací a na nákup musí dojíždět do blízkých větších měst. Chceme jim proto vyjít vstříc a přiblížením prodejny do jejich města jim tyto kilometry ušetřit. V západočeském Stříbře otevřel obchodní řetězec svou 247. prodejnu v České republice. Zároveň jde už o dvanáctý obchod v Plzeňském kraji. Nová prodejna nabídne zákazníkům široký výběr potravin zejména od českých dodavatelů, ale i nepotravinový sortiment,“ vysvětlila mluvčí obchodního řetězce Billa Dana Bratánková.

Zákazníci mohou zaparkovat na téměř devadesáti parkovacích místech včetně vyhrazeného parkování pro hendikepované nebo rodiče s dětmi.