Bimbo totiž ze zahrádky jednoduše zmizel. Nepomohlo volání, pískání, po čtyřnohém rodinném miláčkovi nebylo vidu ani slechu. „Oběhla jsem celé okolí, projela autem, co se dalo,“ vzpomíná paní Lucie. „Navíc se rychle blížil večer, kdy se ve městě koná pravidelný novoroční ohňostroj a Bimbo petardy opravdu nemá rád,“ líčí dál. Neuměla si vůbec představit, co chlupatý psí veterán bude sám někde v přírodě dělat. V mezidobí hledání, do kterého se zapojila celá rodina, požádala o pomoc na sociálních sítích, oslovila město a také webovou stránku Psí detektiv, první národní pátrací systém po ztracených zvířatech.