Grilovaným klobáskám, masu a dalším pochutinám společně s chlazeným točeným za hudebního doprovodu dua Vachuda a Fišer ze Stráže neodolalo v sobotu více jak šest desítek návštěvníků. Ti se dobře bavili a s hudebníky vesele notovali po celé odpoledne až do večerních hodin.

A ačkoliv teploty poklesly, provozovatelé bistra věří, že i když už nejspíš nedorazí příliš návštěvníků za koupáním, cyklisté, turisté, a o tomto víkendu především rybáři k nim cestu najdou i tak. Poslední srpnový den, v sobotu 31. srpna se zde budou konat dětské rybářské závody. „Děti budou rozděleny do dvou věkových kategorií. První je to deseti let dítěte, druhá pak od 10 do 15 let. Starší budou chytat od 7 do 10 hodin, mladší pak od 11 do 14 hodin,“ říká spolumajitelka areálu Šárka Vašíčková. Startovné činí 50 korun, po celý den je zajištěna možnost občerstvení včetně sladkých zákusků, a na vítěze čekají hodnotné ceny.

A zkusit štěstí s udicí budou mít v tomto roce na rybnících Rybniční soustavy Čertům mlýn také dospělí. 14. září se zde konají další rybářské závody, kdy se soutěžící rovněž mohou těšit na pěkné ceny. V loňském roce se rybářům podařilo vytáhnout několik vskutku parádních kaprů, takže jsou sami pořadatelé zvědavi, jak se povede soutěžícím letos. Podrobnější informace je možno získat na facebookovém profilu Rybniční soustava Čertův mlýn.