Přírodní park Valcha láká k aktivnímu odpočinku a otevřené Bistro u Čerťáku přidává na pohodě. U cyklostezky 2240 si můžete pochutnat na tradičních minutkách i brzo také na připravovaných hotovkách.

Bistro na Čerťáku | Video: Deník/Monika Šavlová

Počasí v posledních dvou týdnech předvádí všechny svoje tváře, ale mnohé turisty či cyklisty to od výletu neodradí. Pro ty, kteří vyrazí do okolí Stráže a cestou dostanou chuť na něco dobrého, je od prvního květnového víkendu otevřeno Bistro u Čerťáku na Rybniční soustavě Čertův mlýn při cyklostezce 2240 vedoucí kolem přírodního parku Valcha.

Bistro, které provozují manželé Šárka a Robert Vašíčkovi, bude fungovat prozatím jen o víkendech, od poloviny června pak každý den. Nově chystá ve své nabídce jídla nejen minutky, ale i několik hotovek. „Doposud jsme v bistru připravovali klasické minutky jako je smažený sýr, hermelín či řízek a k tomu buď hranolky nebo krokety, dále pak pizzu anebo polévky, grilované maso a klobásy. V letošním roce jsme se rozhodli, že budeme v hlavní sezoně nabízet také několik hotovek. Zkusíme svíčkovou, guláš a dle zájmu možná ještě nabídku rozšíříme,“ řekla Deníku Šárka Vašíčková. Ani žízní zde nikdo neumře. Dát si zde můžete čepované pivo či birell, točenou malinovku a další nealko nápoje. V nabídce je také několik druhů kávy a chybět opět nebudou ani dezerty a koláče.

Stotisícovou škodu způsobil požár chaty ve Svojšíně, který vznikl z nedbalosti

Rybniční soustavu vybudovali manželé před lety původně jen sobě pro radost, nakonec se rozhodli, že se o ni podělí s veřejností a k pohodě prostě nějaké to občerstvení patří. Přípravy na víkend jsou v plném proudu neb již v sobotu začínají cyklisté na Borsku sezonu oblíbenou akcí První šlapka. Prostory u rybníků navíc neváhali ke svému cvičení využít ani profesionální hasiči z Tachova. A už 18. května zde rozbalí své nádobíčko malí rybáři. Rozdělení a hodnoceni budou ve dvou kategoriích, své zkušenosti předvedou zvlášť děti do 10 let a děti od 10 do 15 let. Startovné je 50 korun a vítěze čekají pěkné ceny. „Připravujeme také různé zpívané spojené s grilovačkami,“ plánuje Šárka Vašíčková. Pro areál platí jedno pravidlo, na jehož dodržování provozovatelé skutečně trvají. Pokud je brána u silnice zavřená, znamená to, že je bistro zavřené a v tom případě je vstup do areálu zakázán. U brány je navíc uvedeno telefonní číslo, na které stačí zavolat a každému se dostane potřebných informací. Sledovat informace je možno i na facebookové stránce rybniční soustavy.