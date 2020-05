Řidiči pozor, chystá se uzavírka sjezdu a nájezdu na dálnici D5 v Mlýnci. Důvodem je plánovaná oprava pravého pásu dálnice a s tím spojené dopravní omezení.

Exit Mlýnec bude uzavřen ve směru od Plzně na Rozvadov a to už od 11. června a potrvá až do 6. srpna. Objízdná trasa za uzavřenou výjezdovou větev pravé poloviny mimoúrovňové křižovatky Mlýnec bude vedena po dálnici až do mimoúrovňové křižovatky Rozvadov. Objízdná trasa za uzavřenou nájezdovou větev bude pak z pravé poloviny mimoúrovňové křižovatky Mlýnec vedena ve směru na Plzeň do Boru. Doporučený nájezd na dálnici D5 je z Nové Hospody nebo Svaté Kateřiny.