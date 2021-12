Neutrální názor na povinnou vakcinaci má ředitelka Domova poklidného stáří Baculus ve Vejprnicích Markéta Zahálková. „V naší profesi je očkování na covid důležité. Na druhou stranu je vakcinace přece jen zásah do těla a myslím si, že by si o tom měl každý rozhodnout sám,“ řekla Deníku ředitelka s tím, že i v Baculusu mají několik neočkovaných zaměstnanců. „Mnoho z nich je ale čerstvě po covidu a jsou v ochranné lhůtě. Že by chtěl dát někdo výpověď kvůli očkování, se ke mně zatím nedostalo,“ reagovala na dotaz.

Zahálková však upozornila, že pokud by se někdo z pracovníků rozhodl dát výpověď, pro zařízení by to byl problém. „Většina neočkovaných jsou zaměstnanci, které máme roky, skvěle fungují, mohu se na ně spolehnout. Nikdo z nich není vysloveně odpírač, mají strach ze zdravotních důvodů. Náhrada za ně by se mi ale opravdu těžko hledala,“ vysvětlila.

Ředitel domova Clementas Janovice Lukáš Bardon uvedl, že v domově pečují o nemocné seniory, a mají proočkováno většinu klientů i zaměstnanců. „Ale i u nás se najdou tací, kteří zájem o očkování nemají. Dosud jsme jejich rozhodnutí plně respektovali,“ sdělil Bardon.

Ředitel doplnil, že obavy o odchod některých zaměstnanců samozřejmě má. „Máme dobry tým a bude nám líto každé kolegyně, pro kterou by povinné očkovaní nebylo přijatelné. A samozřejmě doufáme, že se nám podaří kolegyně, které případně odejdou, nahradit “ uzavřel.

Ředitel Domova sociálních služeb Liblín Petr Kounovský Deníku řekl, že jedna ze zaměstnankyň mu oznámila, že i za cenu zaplacení pokuty nebo vyhození z práce se očkovat nenechá. „Nicméně já jsem zastáncem povinné vakcinace zdravotníků a pracovníků v sociálních službách, protože pracujeme s nejohroženější skupinou. U povinného očkování seniorů bych byl zdrženlivější,“ vyjádřil se Kounovský.

Kompletně naočkovaný personál nemají ani v Hospicu sv. Lazara v Plzni. „O některých zaměstnancích už vím, že když bude očkování povinné, problém s ním mít nebudou. Zbytku to bohužel může vadit,“ popsala situaci ředitelka zařízení Jiřina Helíšková. Dodala, že nechce ani pomyslet na to, že by kvůli povinné vakcinaci někteří pracovníci hospic opustili. „Jsou to kvalitní zdravotničtí pracovníci, o které vážně nemohu a nechci přijít.“