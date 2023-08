Sportovci z Boru i okolí se mohou těšit na nové víceúčelové hřiště, které se v současné době začíná budovat v areálu základní školy. Na hřišti, jehož povrch bude tvořen ze speciálního elastického vodopropustného materiálu bude vyznačeno několik hřišť.

Nové víceúčelové hřiště vzniká u základní školy v Boru | Video: Deník/Monika Šavlová

Vesele se zde budou moci prohánět nejen tenisté, volejbalisté, nohejbalisté a hráči minikopané či florbalu, ale také basketbalisté. „Na základě připomínek jsme nechali vyznačit také basketbalové hřiště,“ řekl Deníku starosta města Bor Rudolf Kodalík.

S pejskem na prohlídku hradu či zámku? Jak kde

Hřiště by mělo být přístupno především školákům, ale zasportovat si zde může i široká veřejnost. Provozní řád bude stanoven po dokončení areálu, vstup do něj bude jeden od školy a druhý pak z ulice. „V Boru je o sport skutečně velký zájem, zdejší tělocvična i sokolovna jsou hodně vytížené, proto jsme se rozhodli vyjít veřejnosti vstříc vybudováním další sportoviště. Navíc chceme naše děti a mládež motivovat ke sportování,“ vysvětlil důvod výstavby dalšího sportovního areálu ve městě. „Jen doufáme, že zde bude lepší otvírací doba než je tomu například u skateového hřiště,“ dostalo se odpovědi Deníku od pána, který si nepřál být jmenován.. "Já osobně hřiště nevyužiji, ale pro děti a případně jejich rodiče to bude jistě užitečné," míní Eliška S. „Co vím, tak už tady nějaká hřiště jsou, ale tohle bude asi hlavně pro děti ze školy. Důležité je, aby mělo využití a sloužilo i po vyučování. A snad to nebude nikoho omezovat, já osobně bych vedle hřiště bydlet nechtěla," odpověděla Deníku Marie R. z Boru.

Město na zřízení víceúčelového hřiště získalo dotaci od Plzeňského kraje ve výši dvou milionů korun, zbylých tři a půl milionu uhradí ze svého rozpočtu.