Potěšující zprávu pro cyklisty má vedení města Bor. V dohledné době začne vznikat část nové cyklostezky, která povede mezi Borem až téměř k přivaděči na dálnici u Nové Hospody. Celá realizace je rozdělena do tří etap, na jaře se začne budovat druhý úsek přes obec Čečkovice.

S vybudováním cyklostezky přes obec Čečkovice se počítalo již v uplynulém roce, kdy Správa a údržba silnic zhotovovala nový povrch komunikace mezi Borem a Novou Hospodou. V obci se proto nová pokládka povrchu tehdy prozatím neuskutečnila. V letošních jarních měsících, hned jak počasí dovolí, tak začne výstavba 458 metrů dlouhého průtahu cyklistické stezky obcí. „Chceme zvýšit bezpečnost nejen cyklistů a také jim zlepšit a usnadnit průjezd místy, která jsou poměrně frekventovaná,“ sdělil Deníku starosta Boru Rudolf Kodalík. Součástí projektu je úprava kanalizace v obci Čečkovice. V celém úseku cyklostezky bude položena betonová dlažba, práce musí být dokončena do srpna letošního roku. Následně bude položen v celém průtahu obcí nový povrch komunikace.

O potřebě cyklostezky diskutují také obyvatelé Boru na sociálních sítích. „Kdy se dočkáme kolem Boru nějakých nových stezek pro chodce a cyklisty? Myslíte, že je zdravá chůze mezi náklaďáky a osobáky po silnicích?“ ptá se Radek F.

Město má v plánu ve výstavbě cyklostezky v místech, kde denně projíždí stovky aut, pokračovat. „Celá akce je rozplánována do tří etap, na první a třetí se v současné době pracuje,“ uvedl Rudolf Kodalík. Dle jeho slov bude na průtah Čečkovicemi postupně navazovat úsek od hranice obce až téměř k dálničnímu přivaděči, odkud mohou cyklisté pokračovat dále pod dálničním můstkem po starých cestách, kde se mohou připojit na stávající cyklostezky. Stezka by měla mít asfaltový povrch stejně jako třetí úsek, který povede z Čečkovic do Boru.