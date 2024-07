Téma nedostatku prostoru k parkování v ulici je často diskutované mezi místními obyvateli, ale i na sociálních sítích. „Problém s parkováním v Přimdské ulici je už po mnoho let, přehazuje se ze starosty na starostu. Bydlím tady, takže se s ním potýkám téměř denně. Lidé musí často parkovat i v křižovatkách, protože jinde nenajdou prostor,“ stěžoval si již dříve Deníku obyvatel zmíněné ulice Petr Heřman. „S rekonstrukcí jsme museli počkat do chvíle, kdy bude dokončena výstavba Domu s pečovatelskou službou ,“ vysvětlil starosta města Rudolf Kodalík.

V uplynulém týdnu však již staveniště převzala zhotovitelská firma . Dle prvotních předpokladů budou práce probíhat nejméně do konce letošního roku a bude s nimi na čas spojena celá řada dopravních omezení. Ty samozřejmě budou po dobu rekonstrukce znepříjemňovat život zde žijícím občanům, odměnou jim však bude 70 nových parkovacích míst a opravené chodníky v úseku od „Kostky“ po Nádražní ulici. „Jsme si dobře vědomi, že dopravní situace na sídlišti okolo polikliniky bude po dobu rekonstrukce složitá. Nicméně komunikaci je prostě třeba opravit, navíc nová parkovací místa by měla vyřešit alespoň část problémů s parkováním u zdejší polikliniky,“ konstatuje místostarosta města Jan Andrle. „Proto chceme požádat všechny občany o maximální ohleduplnost a respektování dopravního značení, za což jim velmi děkujeme,“ vzkazuje obyvatelům vedení města. Náklady na akci by měly činit 8 380 000 korun bez DPH.

Dle vyjádření místostarosty města Jana Andrleho poté, co dojde ke kompletní rekonstrukci ulice, chystá vedení města další investiční akci. Vedle nově vybudovaného Domu s pečovatelskou službou, který se v ulici Přimdská také nachází, vznikne parkoviště a parčík pro seniory.