Brát peníze obcím, to není řešení

/KOMENTÁŘ/ Pracovníci obecního úřadu ve Svojšíně by možná už teď mohli sedět v nových kancelářích (nebo už by se možná chystali na přestěhování) a lidé, kteří by na obec přišli zaplatit třeba poplatek za odpad, by nemuseli šlapat do schodů. Kdyby.

Objekt, v němž bude sídlit obecní úřad. Pro porovnání snímky, jak vypadala budova před rekonstrukcí. | Foto: Deník / Redakce

Kdyby totiž stát neřešil výdaje spojené s koronavirovou krizí snížením příjmů obcí, měst a krajů. Jak starosta Svojšína Karel Petráň zmínil, obec nemůže nakoupit nábytek do nového obecního úřadu, protože neví, kolik vlastně dostane peněz z rozpočtového určení daní. Nikdo to neví. Bude to o dvacet procent méně? Nebo o třicet? A tak nově rekonstruovaná budova, která občanům nabízí mimo jiné bezbariérový přístup a veřejné toalety, zatím stojí prázdná a čeká na to, co vlastně vládní opatření obci dovolí a co ne. Protože obec musí zajistit, aby vše fungovalo – tedy infrastruktura, veřejné osvětlení, školka, škola… FOTO: Svojšínský úřad je hotov, zatím se ale stěhovat nebude Přečíst článek › Byť můžeme mít k řešení koronakrize a vládním opatřením různé výhrady, je jasné, že z něčeho se financovat musí. Ale brát peníze obcím, kterým právem náleží a dokáží je smysluplně využít? To není řešení.