Když přestali dojíždět za školou, tak Karel (17 let, student logistiky dopravy) a Kristián (15 let, student obchodní akademie) si po večerech brnkali na kytary, pořád zkoušeli různé melodie a najednou byl na světě hit. Bratři se prezentují jako duo Divine Interventions Project a svoji píseň nazvali Wavy blues. Jen na kanálu youtube má píseň několik tisíc zhlédnutí.

Když si skladbu otec kluků, sám muzikant, poslechl, zvedl telefon a zavolal do studia známému. "Věděl jsem, že něco tvoří, ale nečekal jsem takový úžasný ohlas. Oba jsou na svůj věk výborní muzikanti, což dokázali při své první studiové zkušenosti. Mě to opravdu potěšilo, když se po letech sportování, kdy se věnovali hlavně fotbalu a parkuru - různým skokům, přemetům - najednou zklidnili a sami od sebe se začali věnovat hudbě, především metalu," uvedl otec mladých muzikantů Karel Halla starší. Jak dodal, když píseň slyšel, chtěl, aby si ji mohli poslechnout i další lidé. "Známý má nahrávací studio, a pak už to šlo pěkně rychle."

Vznikla autorská nahrávka, včetně videoklipu, která se stala hitem na sociálních sítích. Bylo to hlavně o souhře sourozenců, kteří se dokázali domluvit. Starší Karel složil hudbu, text a ke své kytaře se mu hodila i basová kytara mladšího bratra Kristiána. Maminka syny sledovala s úžasem a všemožně je podporovala. Táta uznal, že kluci něco mají v genech. "Oni odmala měli rádi muziku a taky navštěvovali naše koncerty, když jsem jezdil s kapelami Soda´N´Ton, Coward, RAW. Mám radost," dodal otec.

Klip vznikal několik kilometrů za Přimdou a kluci si natáčení opravdu prý moc užili. "Videoklip vznikal v ruinách kostela v Nových Domcích nedaleko Rozvadova. Hodně jsme se při tom nasmáli, bylo to super. Připravil ho s námi Jan Nedoma a zpracování proběhlo díky studiu Mercury Romana Mashy Šandora. Zážitek to byl velký, ale my ani nečekali, že z toho vznikne dílo, které se bude líbit. Sdílení na sociálních sítích nás fakt překvapilo a potěšilo," shodli se Karel a Kristián Hallovi z Přimdy.

Mladí muzikanti se zatím na hudební dráhu nechystají, chtějí vystudovat a pak se třeba uvidí.

Autor: Martina Sihelská