Ve věku 72 let podlehl v neděli dlouhé těžké nemoci bývalý soudce Okresního soudu v Tachově a prezident Dechového orchestru mladých ZUŠ Tachov Josef Junek.

Josef Junek (vlevo) a Josef Kadlec. | Foto: DOM Tachov

K soudu nastoupil 1. července 1983 jako justiční čekatel. Od roku 1984 zde působil jako trestní soudce, a to až do svého odchodu do důchodu na konci března 2016. V této době zároveň vykonával funkci místopředsedy soudu pro trestní úsek. Pro Deník na svého kolegu zavzpomínala předsedkyně Okresního soudu Tachov Michaela Řezníčková. "Na pana doktora Junka nevzpomínám jen jako na zkušenějšího kolegu, který řešil řadu mediálně sledovaných kauz (například pád parašutistky z letadla bez otevření padáku či zranění dětí na pouťové atrakci, která se rozbila za provozu). Ale hlavně jako na pilíř našeho justičního společenství nejen uvnitř soudu, ale i navenek," uvedla. "Doktor Junek založil přátelství a spolupráci zdejšího soudu s Amtsgericht Tirschenreuth, už od vzniku Soudcovské unie ČR byl jejím aktivním členem a pravidelně zastupoval zdejší soud na celorepublikovém shromáždění soudců."