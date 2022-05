Kvůli inflaci, růstu cen energií a stavebního materiálu nyní vedení města zvažuje pozastavit další kroky k jeho realizaci. „V současné době máme problém s vypsáním zakázky pro infrastrukturu. Nejsme schopni v této nejisté době specifikovat, jaké topné médium bychom měli pro tak velký prostor zvolit, aby to nezlikvidovalo náš rozpočet. Zvažovali jsme vytápění plynem, ale to nyní není možné,“ uvedl starosta Stříbra Martin Záhoř.

Podle studie, kterou město představilo veřejnosti na podzim roku 2020, by bazén měl stát 150 milionů korun. Další náklady počítají s vybudováním příjezdové komunikace, parkoviště a úpravami okolí. „Město původně plánovalo celkovou investici zhruba 200 milionů. V současné době už zaznamenáváme nárůst nákladů přibližně o třetinu. Tam už se dostáváme na 260 milionů. Stavba navíc nebude trvat méně než dva roky. Můžeme odhadovat další nárůst. Cena se může klidně vyšplhat až na 300 milionů,“ odhaduje starosta.

Realizace bazénu podle něj přišla do nejhoršího období. „Máme za sebou období covidové pandemie a v současnosti jsme z hlediska energií úplně jinde než před covidem. Nikdo neví, co bude dál. Myslím, že bychom byli hrobaři města Stříbra, kdybychom počítali s částkou 300 milionů. Byť se to může zdát některým lidem, kteří pro bazén hlasovali, jako nesplněný úkol,“ řekl Záhoř.

Dodal, že i nadále musí fungovat správa majetku města Stříbra, musí se opravovat domy, infrastruktura, musí běžet vzdělávací, zdravotnická zařízení. „To jsou pro mě momentální priority, bazén je třešnička na dortu. Musíme zajistit hlavní chod města, všechno ostatní je nad rámec,“ uzavřel.