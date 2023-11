„Vyhlášení stávkové pohotovosti je reakcí na odvolání paní Evy Kalabisové z funkce vedoucí Domova seniorů Panorama v Tachově. Jsme přesvědčeni, že paní Eva Kalabisová po celou dobu své pracovní činnosti spolupracovala se všemi úseky, má zájem o klienty a zaměstnance, a plně respektuje hodnoty organizace. Její odvolání považujeme za nedůvodné a žádáme, aby dál pokračovala ve své funkci,“ zaslala písemné vyjádření Tachovskému deníku Šárka Vašíčková, předsedkyně místního odborového svazu. Ta také poskytla vyjádření odvolané vedoucí Kalabisové.

„Byla mi nabídnuta jedna pracovní pozice, kde není potřeba jakékoliv kvalifikace. Ze zákona jsou povinni nabídnout jakoukoliv volnou pracovní pozici v organizaci. Z jednání paní Báčové jsem byla v šoku. Ráno jsem přišla do práce a za chvíli u mne v kanceláři byla ředitelka a náměstek s listinou o okamžitém odvolání. Mrzí mne, že mi nebyl vysvětlen důvod odvolání. Pouze mi bylo řečeno, že na to důvod ze zákona není potřeba. Po předání dopisu o odvolání do mých rukou jsem byla požádána o okamžité vyklizení kanceláře a služebních věcí… Na náš domov byly pochvaly, žádné stížnosti. Fungovali jsme jako tým a vše zvládli i při Covidu a to za ztížených pracovních podmínek z důvodu probíhající rekonstrukce domova. Paní ředitelku jsem plně respektovala jako svou nadřízenou a plnila si svou pracovní povinnost. Toto jednání mě velmi mrzí,“ uvádí ve svém vyjádření Eva Kalabisová. „Touto cestou bych chtěla veřejně poděkovat všem za podporu a vyjádřit své uznání a obdiv zaměstnancům a klientům, že měli odvahu bránit sebe a říci nahlas ředitelce i náměstkovi Záhořovi čemu dlouhodobě čelí. Více však nemohu být konkrétní, abych jim neuškodila,“ píše dále Kalabisová.

Odboráři by se měli sejít s ředitelkou CSS Tachov Lucií Báčovou a náměstkem hejtmana Martinem Záhořem ve čtvrtek 16. listopadu, kde se budou domlouvat na dalším postupu. (šav)