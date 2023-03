Sraz bývalých pracovníků firmy Zibora, která působila ve Vysočanech na začátku tohoto století, zorganizovala jedna z jejích bývalých pracovnic Jitka Soukupová ze Stráže. Dorazilo na něj téměř pět desítek kolegů a kolegyň.

Neviděli se mnoho let, přátelství však nevymizelo. | Foto: Kateřina Šlehoberová

"Nastoupila jsem do firmy v roce 2002, v té době jsme pro Škodovku v Mladé Boleslavi vyráběli řadicí páky a ruční brzdy. Firma postupem času spadla pod Eissmann Group Automotiv, ale výroba součástek do škodovek zůstala dál," vypráví Soukupová. Dle jejích slov byla na dílně asi 80členná bezvadně sehraná parta, kde nevládla rivalita, ale pohoda a přátelství. Poměrně jednotvárnou práci si chtěli pracovníci v průběhu pracovní doby v rámci možností alespoň trochu zpestřit, a tak vymýšleli nejrůznější akce, které by mohli následně společně uskutečnit. "Od nás tam pracovala vlastně celá rodina. Tři dcery i manžel. A my jsme taková veselá kopa, co i v soukromí pořádá různé akce pro děti, tak jsme dávali podněty, co by se mohlo podniknout. A když to bylo odsouhlaseno, šli jsme do toho," směje se paní Jitka.

Do práce a tamního kolektivu se prý vždy těšila a dodnes ji mrzí, že musela po osmnácti letech ze zdravotních důvodů vše opustit. Však vzpomínky na společné slavení Velikonoc, Vánoc, Halloweenu, barevné dny a další akce ji provázejí dodnes. Což byl hlavní důvod, proč na sobotní večer 4. března sezvala svoje bývalé kolegy do strážského Klubu Pekárna, aby po letech opět zapařili, zavzpomínali, povyprávěli si, jak se jim vede v dnešní době. "Chtěla jsem, abychom si udrželi i nadále pouto, které nás k sobě roky vázalo," říká Soukupová.

Na sobotní setkání dorazilo 47 členů bývalé party a bylo veselo do ranních hodin. „K poslechu a tanci hrál jeden z bývalých spolupracovníků Véna Mati, jako v dobách dřívějších. A hraje pořád dobře, to se mu nedá upřít,“ hodnotí hudební výkon svého kolegy Hana Syrová z Kladrub. „Jitule měla vždycky skvělé nápady, tenhle patří mezi její nejlepší,“ dodává s úsměvem.

Každý z účastníků navíc dostal od organizátorky srazu speciální pamětní žeton do nákupního košíku. „No ten rozhodně nebudu strkat do košíku, ale nechám si ho na památku. Moc se povedl,“ prohlašuje Syrová nadšeně.

O povedenosti akce svědčí messengerová komunikace z neděle. Pan Miroslav píše: “Díky moc za vše, bylo to super.“ Paní Jarmila poslala zprávu se slovy: „Děkuji za krásný večírek a hlavně hřejivý u srdíčka tam s vámi všemi. A taky děkuji za připomenutí krásných vzpomínek.“

„Mám radost, že se všem líbilo. Měla jsem trošku obavu, jestli se sejde aspoň polovina, a ono to dopadlo daleko lépe, než jsem čekala. Je to pro mne výzva na novou tradici naší rodiny,“ plánuje už další sraz Jitka Soukupová.