Alžběta Jarošová přišla jako mladá do Stříbra z Bratislavy. Pracovala jako učitelka tělocviku a pracovní výchovy na 2. stupni staré školy na náměstí. „Byla pedant, ale zároveň moc hodná. Hrozně šikovná a klukům se moc líbila. Spolužáci se sázeli, na koho se usměje,“ vzpomíná Hana Harvančáková. „Byla empatická, mohli jsme za ní kdykoliv přijít o radu,“ říká dále na adresu kamarádky Hana. Ta se do Stříbra přistěhovala z Únehlí a to, že bývalá učitelka bydlí přes ulici proti ní, zjistila náhodou až po hodně dlouhé době, kdy se mnoho let neviděly. „Máme zahrádku a tehdy jsem nesla domů košík se švestkami a napadlo mě, že by mohly paní učitelku potěšit, tak jsem jí pár nabídla,“ zavzpomínala dále Hana. „Opravdu jsem radost měla. A Hanička to poznala a už to jelo,“ pokračuje ve vyprávění Alžběta, která je z dvojice upovídanější. „Od té doby mi dělá radost pořád. Nechválím ji proto, že mi nosí úrodu nebo prostě třeba kousek buchty, ale ona to dělá, neboť je to prostě dobrá víla a chce lidi potěšit,“ dodává s úsměvem Alžběta. Ta má vzhledem k věku už trochu problémy s páteří a k chůzi potřebuje chodítko, takže raději dochází Hana za ní. Bývalá pedagožka, která je i ve svém věku stále aktivní, ráda háčkuje, šije anebo plete košíky a další dekorace z pedigu, jí dobrotu oplácí dárky vlastní výroby. „Tady se člověk bojí říct, že se mu něco líbí, už to má nachystané v tašce, aby si to odnesl domů,“ usmívá se mladší žena.