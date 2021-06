Sbor dobrovolných hasičů Stříbro má už několik let kompletní moderní zázemí v rekonstruovaném objektu v Palackého ulici. Objekt bývalé hasičárny poté, co se z něj hasiči odstěhovali, sloužil ke kulturním účelům. Uskutečnilo se v něm několik výstav, dokonce získal neoficiální pojmenování Galerie U hasičů.

„Galerie byla prozatím provizorním řešením využití objektu. Teď jsme před první etapou opravy bývalé hasičské zbrojnice,“ řekl Deníku starosta Stříbra Martin Záhoř. Vše je v současné době ve fázi administrativních příprav.

Objekt by měl i nadále sloužit především kulturním a společenským účelům, měl by se z něj stát tzv. spolkový dům, využívat by jej tedy mohly ke svým pravidelným akcím například místní spolky. „Předpokládáme ale, že by si prostory mohli lidé pronajmout i k soukromým akcím, zázemí pro to tam chceme vytvořit,“ dodal starosta s tím, že se nevylučuje ani vybudování prostor pro kavárnu či restauraci.