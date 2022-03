Do Plané letos čápi zatím nedorazili. Ale například před dvěma lety přiletěla do Plané čapí rekordmanka. Jde vskutku o nebývale starou ptačí dámu, které tou dobou bylo 28 let. Ornitologové uvádí, že člověk v jejím věku by byl více než stoletý. Čapí samice hnízdila na komíně bývalé mincovny.

Už i v Chodové Plané. Čápi bílí se pomalu vrací na západ Čech, podívejte se