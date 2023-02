Přílet čápů kolem poloviny února není neobvyklý jev. Nejde ale o čápy zimující v Africe, ale o posly jara, kteří zimu přečkali poměrně blízko, nejspíše na jihu Německa. Například v loňském roce v půli únorového měsíce byli čápi v Mirošově na Rokycansku, Chebu a Chodové Plané. Podle záznamů ornitologů se čápi loni tou dobou už objevili také v Dobřanech nebo Šťáhlavech.

Čápy pozorujte ohleduplně. Můžete přispět k tragédii, varují odborníci

Čáp bílý předloni poprvé přistál na komíně u pivovaru v Chodové Plané ve středu 24. února. Chodovoplánský černobílý opeřenec nebyl ale v roce 2021 prvním na západě Čech. Podle databáze, kam ornitologové vkládají údaje o pozorování ptactva, je první pozorování čápa bílého už z 2. ledna, a to na loukách u Dobřan. Další čápy ornitologové pozorovali v Přešticích a také v Chebu.

V roce 2020 dorazil čáp do Chodové Plané také v polovině února. K rybníkům na Tachovsku tehdy přilétli i jeřábi popelaví.

Čáp bílý

Délka těla dosahuje 95–110 cm a rozpětí křídel 180–218 cm. Čáp je potravní oportunista a složení jeho potravy se liší v závislosti na oblasti výskytu. Do jeho jídelníčku patří menší savci (hraboši, krtci), hmyz, žáby a žížaly, méně také plazi, plži, ryby, měkkýši, ptačí vejce i ptáčata jiných druhů ptáků nebo mršiny.

To, že na západ Čech koncem zimy přilétají čápi z Německa, vědí ornitologové už několik let. V Německu totiž čápy v parcích přikrmují, a tak tam přečkávají zimu. „Není to ale dobré, protože to vnáší zmatky do ptačí populace,“ sdělil plzeňský ornitolog Karel Makoň.

Ze zimovišť dorazili i velice vzácní a přísně chránění jeřábi popelaví. „Jeřábi se vrátili na Tachovsko na svá hnízdiště již 3. února. Už jsme tak brzký přílet zaznamenali v minulých letech,“ konstatoval tachovský ornitolog Karel Machač s tím, že další skupiny jeřábů popelavých přilétají bez ohledu na počasí za deště i za slunce.