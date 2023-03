Další ze zajímavých a poměrně unikátních příběhů z ptačí říše je z Boru u Tachova. Už několik let tam totiž hnízdí čapí pár z Německa. Jeden posel jara přišel na světlo světa už v roce 2010 v Gundelsheimu, druhý pak v roce 2016 v Westheimu.

Čápi z Německa pravidelně hnízdí v Boru, letos už dorazili také | Foto: Karel Machač

„V Boru už jsou také oba čápi, zajímavé je to, že jsou oba vylíhnutí v Německu a v Boru hnízdí již několik let,“ uvedl ornitolog Karel Machač, který čápy v Boru pozoroval letos 12. března a odečtené údaje z ornitologických kroužků poslal prostřednictvím formuláře Kroužkovací stanici Národního muzea. Právě tam se schází podobná pozorování z celé republiky.

Ornitologická hlášení o pobytu černobílých poslů jara poskytují zajímavé údaje také o čápech, kteří přilétli do Boru, a usadili se opět na hnízdě instalovaném na umělé hnízdní podložce v blízkosti vlakového nádraží. Podle ornitologických kroužků, jednomu z nich bude letos 13 let. Oba byli kroužkovaní v Německu. Jeden právě v roce 2010 ještě jako mládě v prachovém peří u Gundelsheimu, tedy vzdušnou čarou od Boru z hlediska čapích přeletů doslova kousek, nějakých 160 km. Zajímavostí také je, že právě oba tito poslové jara byli podle ornitologických záznamů spolu pozorováni koncem července 2021 u kostela v Černošíně.

Čáp s kroužkem DER AF267 kroužkován 14.6.2016 Westheim, Unterfranken

Čáp s kroužkem DER AF293 kroužkován 18.6.2010 Gundelsheim, Mittelfranken

I ve svých téměř třinácti letech není zdaleka nejstarším čápem, který kdy dorazil na Tachovsko. Rekord totiž drží Máňa, jak jí místní pojmenovali.

Čápi obsadili komín v Plané, před lety tam hnízdila nejstarší čápice v republice

Jde o čapí samici, která hnízdila v roce 2020 na komíně v Plané a podle ornitologů jí tehdy bylo úctyhodných 28 let. Jako o veliké vzácnosti hovořil Jaroslav Cepák, vedoucí kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, kam se scházejí veškeré informace o pozorování ptáků. „Je to velmi vzácné. Převedeno do lidského světa, je to podobné jako stoletý, spíš ještě starší, člověk,“ sdělil už dříve Deníku a dodal, že čápi nejsou tak věrní místu hnízdění jako jiné ptačí druhy a poměrně často hnízda střídají.