Nová společnost Kingsbet chce s využitím technologického náskoku, umělé inteligence, expertního a kapitálového zázemí získat významné postavení v kurzových sázkách, online hrách a online casinu. Generálním ředitelem společnosti je David Vaněk, donedávna výkonný ředitel středoevropské Fortuna Entertainment Group.

Společnost Kingsbet získala jako první subjekt na našem trhu licenci podle nového, přísnějšího zákona o hazardních hrách a spolupracuje s partnery, jako jsou Altenar, dodavatel globálně uznávané platformy pro kurzové sázení, nebo Bragg, dodavatel unikátního CRM řešení a platformy pro online casina.

„Partnerstvím s globálními lídry jsme získali technologický náskok, který se projevil již při zahájení provozu,“ uvádí David Vaněk, generální ředitel Kingsbet. „Jako první na našem trhu nabízíme například Cashout na SOLO sázky, kdy si sázející může výhru vybrat ještě před skončením zápasu nebo dokonce před jeho zahájením. Produkt Live Betbuilder umožňuje sestavit si tiket v rámci zápasu z různých příležitostí, a to na rozdíl od české konkurence i v průběhu utkání. Soustředíme se také na to, aby naše platforma, inspirovaná britskou bet365, garantovala rychlé vyhodnocení tiketů a výhry se tak dostaly k sázejícím co nejdříve.“

Příjem sázek včetně novinek spustila společnost Kingsbet bezprostředně před zahájením fotbalového Eura v Německu. „V průběhu prvního týdne jsme zaregistrovali téměř 10 000 sázejících a tento trend pokračuje,“ dodává David Vaněk. „Daří se tak naplňovat cíl, kterým je co nejrychlejší vybudování široké databáze zákazníků.“

Ruleta nebo Black Jack v přímém přenosu

Společnost Kingsbet se netají záměrem nabídnout sázejícím vedle kurzových sázek a online casina ještě v průběhu letošního roku i streamované živé hry včetně rulety nebo Black Jacku.

„Vzhledem k pořádání světových turnajů disponuje skupina Kingsbet obrovskou databází loajálních zákazníků a její casina zaznamenala jen v loňském roce půl milionu návštěvníků,“ zdůrazňuje David Vaněk. „I v online prostředí se chceme zaměřit na tyto bonitní, ale velmi náročné hráče, což předpokládá, že jim musíme nabídnout světový produkt.“

Jakmile se Kingsbet etabluje na českém trhu, plánuje expanzi v zahraničí, především v sousedním Německu, kde je zavedenou značkou s nadstandardní reputací. Využít přitom může nejen technologie partnerů, ale i know-how domácích odborníků, které je u nás v důsledku konkurence několika silných subjektů úspěšných na mezinárodních trzích výjimečné.

„Za pár měsíců jsme dokázali postavit sázkovou kancelář, která využívá nejmodernější technologie a umělou inteligenci,“ uzavírá David Vaněk, generální ředitel skupiny Kingsbet. „Nepotřebujeme zástupy bookmakerů, analytiků ani vývojářů, abychom byli efektivní a dokázali nabídnout v mnoha ohledech pokročilejší produkt než konkurence. Vzali jsme to nejlepší, co sázkové technologie nabízejí a v krátkém čase vytvořili na jejich základě službu, která oslovuje široké spektrum zákazníků.“