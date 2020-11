Na suchu se tak ocitlo nejen celé sídliště Východ, ale dočasně také dvě mateřské školy, restaurace, domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou. Voda přestala z kohoutků téct po sedmé hodině večerní. "Nám už naštěstí od rána voda zase teče," řekla Deníku ředitelka MŠ Stadtrodská Zuzana Haníková. "Ještě večer jsme si stihli vodu napustit do zásoby, informovala jsem také rodiče, takže dnes máme ve školce i méně dětí," dodala s tím, že vodaři napojili školku na vedlejší větev.

Bez zdroje vody by se v problémech ocitla také restaurace Baileys uprostřed sídliště. "Sice slabě, ale voda nám teče. Na současný provoz, kdy vaříme jídla, která vydáváme okénkem nebo rozvážíme, to postačí. Pro jistotu si ještě napustíme vodu do zásoby," sdělili v restauraci.

Na několika místech sídliště byly rozvezeny cisterny s pitnou vodou. Cisterny stály například u domova pro seniory, u domu s pečovatelskou službou, mezi bytovými domy. "Celkem jsme rozmístili pět cisteren, šestá do nich průběžně doplňuje vodu," řekl Deníku Petr Tolar z vodárenské společnosti Vodakva.

Pracovníci této firmy se brzy ráno pustili do opravy. "Havárie se stala na přívodním řadu, který je určen pro celé východní sídliště. Část sídliště, a hlavně školky, se nám podařilo napojit slabším tlakem, zbytek musí vydržet než se podaří poškozené místo opravit," doplnil Tolar. Přívodní řad v místě havárie je více než metr a půl hluboko, v místě vedou tři větve veřejného vodovodu, přičemž poškozena byla právě ta, která zásobuje východní sídliště.

Dodávka vody byla dočasně obnovena kolem čtvrtečního poledne, po krátké pauze začala pak opět téct kolem třetí hodiny odpolední.