O přízeň voličů se nyní v Částkově ucházejí tři subjekty, a to sdružení nezávislých Částkov, dále ČSSD a sdružení Pro všechny.

Ten očekává poměrně velkou účast ve volbách do zastupitelstva. Ta ostatně byla velká i při řádných volbách v roce 2018, kdy v Částkově přišlo volit 72,6 % voličů, tedy výrazně nad okresním průměrem, který činil 48,2 %.

Jak Deníku řekl starosta Milan Novák, původní sedmičlenné zastupitelstvo, zvolené v roce 2018, se rozpadlo letos na jaře. „Ze zastupitelstva tehdy odešla celá jedna strana, tři lidé. Podle zákona se proto musely vyhlásit nové volby do zastupitelstva obce,“ uvedl Novák s tím, že jako příčinu svojí rezignace uvedli tehdejší tři zastupitelé odlišné názory.

Od sedmi hodin ráno do deseti hodin večer bude v sobotu 18. září otevřena volební místnost na obecním úřadu v Částkově. Obyvatelé obce a jeho místních částí Pernolce a Maršových Chodů totiž volí nové zastupitele.

